Ein Mann der klaren Worte

Bad Mergentheim.Nach einem erfüllten Leben verstarb am vergangenen Sonntag Pfarrer Ulrich Rudolf aus Bad Mergentheim.

Seine Jugend verbrachte er in der Kurstadt, ehe er nach seiner Priesterweihe am 18. März 1961 im Dom zu Rottenburg wirkte er als Aushilfsvikar in Schwäbisch Hall, danach als Vikar und Kaplan in Giengen an der Brenz.

Pfarrer in Gerabronn

1972 wurde er Pfarrer in Gerabronn mit Langenburg und 1981 zusätzlich Pfarrverweser in Blaufelden. 1983 übernahm er als Pfarrer die Kirchengemeinde Großsachsenheim und 1992 als Pfarrverweser zusätzlich Sersheim. Als Pastoraler Mitarbeiter mit dem Titel Pfarrer wirkte er von 2000 bis zu seinem Ruhestand 2005 in Heilbronn-Böckingen. Seinen Ruhestand verbrachte er in Bad Mergentheim.

Tolle Persönlichkeit

Er sei ein kleiner Mann, aber eine große Persönlichkeit gewesen, traditionell mit klaren Haltungen, dennoch immer offen für Neues, so würdigte Dekan Ulrich Skobowsky den Verstorbenen.

Seine tragende Stimme ermöglichte es ihm, auch ohne Mikrofon zu sprechen, was ihm in allen Gemeinden zu großer Beliebtheit verhalf. Noch bis ins hohe Alter feierte er in der Seelsorgeeinheit Eucharistiefeiern, war Konzelebrant bei Fronleichnamsprozessionen und hielt Messen für Goldene Hochzeiten.

Große Stütze

Für das Pastoralteam der katholischen Kirchengemeinde St. Johannes Bad Mergentheim sei er eine große Stütze gewesen, so Skobowsky weiter. bas

