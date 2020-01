Ein interessanter Streifzug durch das fünfte Buch Mose

Bad Mergentheim.Die evangelische und katholische Kirchengemeinde Bad Mergentheim und Neunkirchen veranstalten zusammen mit der Liebenzeller Gemeinschaft drei Bibelabende.

Die ökumenische Bibelwoche steht unter dem Thema „Vergesst nicht“ und führt in einem Streifzug durch das fünfte Buch Mose (Deuteronomium). Die griechische Bezeichnung ‚Deuteronomium’ bedeutet übersetzt „zweites Gesetz“. Im 5. Mosebuch werden die Gebote Gottes in eine neue Zeit hinein aktualisiert, in der das gesellschaftliche Leben in Israel neu geordnet werden muss. Der Leser des Deuteronomiums wird hineingenommen in eine lange Geschichte des Glaubens, der sich im alten Israel in vielen Umbrüchen und Krisen bewähren musste. Er erfährt Grundlagen, wie ein Leben in Gemeinschaft gelingen kann. Das Halten der Gebote Gottes wie auch Mitmenschlichkeit spielen dabei eine zentrale Rolle. Der Glaube an den einen und einzigen Gott wird im Deuteronomium zum zentralen Inhalt.

Die Teilnehmer werden eingeladen, sich mit den Aussagen des 5. Mosebuches auseinanderzusetzen. Dieses Buch ist zugleich auch Teil der jüdischen Tora, der Weisung Gottes, an der sich jüdisches Leben bis heute ausrichtet.

Der erste Abend am Dienstag, 4. Februar, 19.30 Uhr steht unter dem Thema „Ich bin dein Gott“. Pastoraldiakonin Marianne Stapfer betrachtet die Zehn Gebote aus 5. Mose 5. Der Abend ist im Mariensaal des katholischen Gemeindezentrums. Am Donnerstag, 6. Februar, 19.30 Uhr geht es um Segen und Fluch aus 5. Mose 7. Pfarrer Bernd Rampmeier und Pfarrer Karl-Gottfried Kraft gestalten den Abend im evangelischen Gemeindehaus in Neunkirchen, Hans-Konrad-Geyer Platz 10.

Am Freitag, 7. Februar, 19.30 Uhr wird Sr. Kathrin Prenzel unter dem Thema: Treue zu Gott 5. Mose 6 betrachten. Dieser Abend ist im Gemeindezentrum der Liebenzeller Gemeinschaft, Unterer Graben 8.

Zum Abschluss wird am Sonntag, 9. Februar, um 10.30 Uhr in der Laurentiuskirche Neunkirchen ein Gottesdienst gefeiert. Pfarrer Bernd Rampmeier spricht zum Thema Dankbarkeit über 5. Mose 8.

