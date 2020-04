Ein Herz für Golfer

Mit großen Interesse verfolge ich in den letzten Wochen die aktuelle Corona-Krise und die Be-und Einschränkungen, die sie mit sich bringt. Was meinem gesunden Menschenverstand bis heute jedoch schleierhaft ist, ist, dass ich seit Montag wieder halbwegs normal in die Geschäfte in Bad Mergentheim gehen kann, aber immer noch nicht Golfen kann. Seit März ist nun der Golfplatz gesperrt, und ich frage mich immer noch warum?

Klar, am Anfang wollte die Regierung ein Zeichen setzten und keine Ausnahmen gewährleisten, aber dass seit Anfang April die Profi-Kicker wieder in kleinen Gruppen trainieren dürfen, ich aber immer noch nicht alleine auf den Golfplatz darf ist doch nun wirklich alles andere als fair.

Wie man nun gesehen hat, konnte das Modehaus Kuhn mit viel Einsatz ebenfalls eine Eröffnung bewirken.

Der Einsatz für die Ausübung des Freiluftsportes wie Golfen, Tennis und Co. bleibt aber aus. Weswegen ich nun gerne ein Zeichen setzen möchte und an alle Sportler und vor allem an diejenigen appelliere, die hier etwas bewirken können: Jeder Sport, der an der frischen Luft ausgeübt wird und es ermöglicht die Abstandsregeln einzuhalten, sollte umgehend wieder erlaubt sein.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 25.04.2020