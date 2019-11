Ein Herkules der Dichtung

Der universalgelehrte Dichter Raoul Schrott stellt am Freitag, 15. November, bei „Literatur im Schloss“ seinen neuen Roman „Eine Geschichte des Windes“ vor.

Bad Mergentheim. Raoul Schrott ist der Zehnkämpfer der Literatur – einer, der in allen Disziplinen glänzen kann. „Herkules der Dichtung“ wurde er einmal genannt, und das ist kaum übertrieben.

Selbst wenn man nur einen flüchtigen Blick auf sein Werk wirft, bekommt man ein ehrfürchtiges Gefühl: Der 1964 in Tirol geborene Schriftsteller, Übersetzer und Komparatist war in jungen Jahren Sekretär des großen französischen Surrealisten Philippe Soupault; er promovierte über den Dadaismus in Tirol und gab einige Werke zu dieser avantgardistischen Strömung heraus. Schon zu jener Zeit, Anfang der 90er Jahre, erschienen seine ersten sprach- und bildmächtigen Gedichte und Gedichtbände.

Lyrik treu geblieben

Der Lyrik ist er immer treu geblieben, aber sein Werk wuchs von diesen Anfängen aus in alle Richtungen und Genres: So stellte er in der Sammlung „Die Erfindung der Poesie“ Gedichte aus den ersten 4000 Jahren vor, habilitierte sich mit der Studie „Fragmente einer Sprache der Dichtung im europäischen Kontext“ an der Universität Innsbruck.

Die Beschäftigung mit alten Formen, alten Sprachen, verschiedenen Traditionen gehört maßgeblich zu seinem literarischen Schreiben. Man nennt ihn gerne einen „poeta doctus“, einen gelehrten Dichter. Neben einflussreichen Essays, die sich mit der gesamten Welt beschäftigen, wurde sein Romanwerk zu einem weiteren zentralen Aspekt seiner Arbeit: „Finis Terrae“ machte ihn Mitte der 90er Jahre weit über die engeren Literaturzirkel hinaus bekannt. 2003 kam der Roman „Tristan da Cunha oder die Hälfte der Erde“ heraus – „Weltliteratur“, wie so mancher Kritiker schwärmte.

Auch Übersetzer

Novellen, Erzählungen und weitere Romane folgten. Sein Epos „Erste Erde“, 2016 erschienen, gehört nicht nur zu seinen umfangreichsten Büchern, sondern auch zu den umfassendsten. Nichts weniger als die Verortung des Menschen im Kosmos, konfrontiert mit allen wesentlichen Erkenntnissen der Naturwissenschaft, versucht dieses geradezu überbordende Unternehmen zu leisten.

Viele Leser werden Raoul Schrott auch als Übersetzer von Homers „Ilias“ kennen und vermutlich seine Thesen zu „Homers Heimat“ in Erinnerung haben – in einem kontrovers aufgenommenen Buch versuchte Schrott zu zeigen, dass Homer im assyrischen Kulturraum gelebt haben müsse.

Nun hat er einen neuen Roman vorgelegt, der bei seiner Lesung im Deutschordensmuseum im Mittelpunkt stehen wird: „Eine Geschichte des Windes oder Von dem deutschen Kanonier, der erstmals die Welt umrundete und dann ein zweites und ein drittes Mal.“

Es geht darin um Hannes aus Aachen, der als erster einmal ganz um die Welt kam.

Vor 500 Jahren brach er mit Magellans Flotte zu den Gewürzinseln auf. Und damit ins völlig Ungewisse. Meutereien. Schiffbrüche. Kämpfe, Menschenfresserei – nur um an Nelken zu kommen. Am Ende kehrte bloß ein einziges Schiff zurück. Nur 18 Seeleute überlebten, unter ihnen „Juan Aleman“. Dass er noch ein zweites und sogar drittes Mal zur Weltumsegelung aufbrach, ist alles, was man von ihm weiß. Raoul Schrott ist dieser Nebenfigur der Weltgeschichte hinterhergereist: Schwelgerisch und voll geradezu fühlbarer Details schenkt er seinem Simplicissimus auf hoher See ein ganzes Leben. Und das in einer barocken, Sehen, Hören und Riechen machenden Sprache.

Raoul Schrott nicht nur ein fantastischer Schriftsteller. Auf der Bühne ist er ein begeisternder, seine Figuren zum Leben erweckender Erzähler, der fremde Landschaften und Reisen in die abgelegensten Gegenden erfahrbar machen kann. Die Veranstaltung im Deutschordensmuseum beginnt um 19.30 Uhr. lis

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 13.11.2019