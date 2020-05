Ein Hauch von Mount Everest zum Vatertag

Bad Mergentheim.Die beiden für den TV Bad Mergentheim startenden Radsportler Andy Kellner und Rolf Tack fassten Anfang des Jahres den Entschluss, eine Everesting-Challenge durchzuführen. Dabei gilt es, die Höhe des Mount Everest von 8848 Metern sozusagen am Stück mit dem Rad zu bewältigen.

Am Vatertag war es dann soweit. Im Morgengrauen machten sie sich auf den Weg in den Odenwald, da sie sich den unter Radfahrern bekannten Anstieg von Neckargerach nach Schollbrunn als Strecke ausgesucht hatten. Bei bestem Wetter mit 25 Grad gemeldeten Höchstwerten ging die lange und qualvolle Reise los. Die jeweilige Strecke zur Anhöhe in Schollbrunn hatte eine Länge von circa 5,5 Kilometern mit etwa 350 Höhenmetern.

Grenzen überschritten

Diese zog sich nach einem zehnprozentigen ersten Kilometer in einer einigermaßen gleichmäßigen Steigung mit circa fünf bis sechs Steigungsprozenten nach oben. So musste das Duo den Anstieg insgesamt 25 Mal bewältigen, um die Höhe des Mount Everest zu übertreffen.

Für beide Rennfahrer war dieses Erlebnis eine ganz neue Erfahrung – für ihren Geist wie für den Körper. Da man selbst bei dem härtesten Radmarathon für Amateure, dem sogenannten Ötzi, „nur“ circa 5500 Höhenmeter bewältigen muss, waren beide darauf eingestellt, absolut über ihre Leistungsgrenze gehen zu müssen. Dies jedoch taten sie mit bravour, so spulten sie Anstieg für Anstieg gleichmäßig ab.

Letztlich hatten sie nach über 13 Stunden fast 290 Kilometer und 8875 Höhenmeter absolviert. Nebenbei hatten sie an diesem Tag einen Energieverbrauch von über 10 000 Kalorien.

Zur Deckung des Wasserhaushaltes sowie der Energiezufuhr tranken Kellner und Tack je circa 16 Liter Wasser und nahmen circa 7000 Kalorien in Form von Riegeln, Gels und Kuchen zu sich. Am Ende des Tages waren sich beide Radler einig, dass dies der härteste Wettbewerb war, den sie jemals gemacht haben. tv

