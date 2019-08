Ein ganz besonderer Energie-Speicher

Das Stadtwerk Tauberfranken in Bad Mergentheim versteht sich als moderner und innovativer Energie- und Trinkwasserdienstleister. Seit 2010 besitzt es auch einen eigenen Weinberg.

Bad Mergentheim. Die motivierten Mitarbeiter des Unternehmens sind täglich rund um die Uhr im Einsatz um zu gewährleisten, dass die Bevölkerung mit den lebensnotwendigen Energien versorgt werden. Das Stadtwerk Tauberfranken versorgt Bad Mergentheim mit elektrischer Energie, Erdgas, Trinkwasser und Wärme. Es versorgt darüber hinaus die Städte Tauberbischofsheim, Lauda-Königshofen und weitere Kommunen des Main-Tauber-Kreis und des Jagsttals mit Erdgas.

Das Stadtwerk bearbeitet also die ganze Bandbreite der Energieversorgung, man setzt deshalb auch auf nachhaltige und ökologisch verträgliche Ressourcen und unterstützt sie, um Energie noch effizienter zu nutzen. Als Beispiel sind unter anderem das moderne Naturwärmekraftwerk und der Windpark genannt, sowie die Förderprogramme für Photovoltaik-Anlagen und nicht zuletzt das Engagement für den Ausbau der Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge.

Was aber ein Großteil der Bevölkerung bislang nicht wusste: Das Stadtwerk Tauberfranken besitzt seit dem Jahr 2010 auch einen eigenen Weinberg, inmitten der Unterschüpfer Hanglage „Mühlberg“ gelegen.

Die Sonne in Flaschen

Wurde Geschäftsführer Paul Gehrig darauf angesprochen wie es dazu kam, verwies er mit einem Augenzwinkern stets auf die innovative Kraft des Stadtwerks. Denn schon im Jahre 2010 habe man sich dort Gedanken darüber gemacht, wie man Sonnenenergie speicherbar machen kann, so dass sie zu jeder Tages- und Nachtzeit nutzbar und abrufbar ist. Und das sei mit der in Flaschen verpackten und dazu noch äußerst genüsslichen Sonnenenergie hervorragend gelungen.

Energieversorger und Weinanbauer, wie passt das zusammen, werden sich nun viele fragen? Aber es passt tatsächlich hervorragend zusammen, meint nicht nur Geschäftsführer Paul Gehrig, nach zehn Jahren Erfahrung, als der etwas andere Energieversorger.

Im Gespräch mit unserer Zeitung lüftete der Geschäftsführer nun das Geheimnis und wie es wirklich war, dass das Stadtwerk damals in die Weinwirtschaft einstieg und eine eigene Marke kreierte, den „Taubertal Vinitiative“ der Sorten Weißburgunder, Grauburgunder, Tauberschwarz und Spätburgunder.

Eigentlich, so Paul Gehrig, kam man zum Wein im Grunde genommen wie die „Jungfrau zum Kind“. Und wie so oft im Leben spielte auch hier der Zufall mit, als ihn 2010 der Anruf eines Freundes aus Unterschüpf erreichte, ob beim Stadtwerk eventuell das Interesse bestehe, eine Freiflächen-Photovoltaikanlage zu bauen. Denn in Unterschüpf gebe es „herrenlose“ Grundstücke, die man quasi geschenkt bekomme. Gespannt und neugierig was ihn bei jenen „herrenlosen“ Grundstücken erwartet, machte er sich umgehend auf den Weg zu einer ersten Besichtigung. Dort erwartete ihn in der Hanglage „Mühlberg“ ein verwildertes und fast drei Meter hoch mit Sträuchern bewachsenes Areal, inmitten allerbester Weinberglage.

Auf die Nachfrage wie es zu dieser Herrenlosigkeit kam, erklärte der Freund, dass die bisherigen Eigentümer die Grundstücke nicht loswurden, aber weiterhin den jährlichen Grundbeitrag trotz Nichtbewirtschaftung an den Wasserverband Schwarzfeld abführen mussten, in dessen Einzugsgebiet die Grundstücke liegen. Die Eigentümer erklärten daraufhin, dass sie nicht mehr Eigentümer sein möchten, wodurch die Grundstücke herrenlos wurden.

Das Land Baden-Württemberg nahm sein Aneignungsrecht nicht wahr, somit konnte jeder Interessent erklären, dass er Eigentümer sein möchte, mit allen Rechten und Pflichten.

Die Stadtwerke griffen spontan zu, allerdings noch ohne fertigen Plan in der Tasche, wie man das Areal künftig nutzen werde. Denn eine Nutzung mit Fotovoltaikanlage kam nicht in Frage wegen der Lage inmitten der wunderbaren Weinberge. Irgendwie habe man aber schon den Gedanken im Hinterkopf gehabt, ob man den ehemaligen Weinberg vielleicht wiederbeleben könnte, auch aufgrund der Tatsache, dass das Stadtwerk Tauberfranken fast genau an der Schnittstelle der drei Weinanbaugebiete im Taubertal liegt, den Weinregionen Württemberg, Baden und Franken.

Die letzte Entscheidungshilfe dazu lieferte der Weinsachverständige und Freund Otto Geisel, seines Zeichens auch ehemaliger Eigentümer des Bad Mergentheimer Hotels „Victoria“, Dozent und Mitinitiator des damaligen Studiengangs „Foodmanagement“ an der Dualen Hochschule am Campus Bad Mergentheim. Geisel war so begeistert von dem Areal der Hanglage „Mühlberg“, dass er empfahl, dort wieder einen Weinberg anzulegen.

Umfangreiche Kooperation

Fortan rauchten die Köpfe in der Chefetage des Stadtwerks, wie es gelingen könnte, die Empfehlung von Otto Geisel in die Tat umzusetzen. Die Stadt Boxberg als Gaskonzessionsgemeinde unterstützte das Vorhaben. Und auch das Aufsichts-Gremium des Stadtwerks gab grünes Licht zum Start in eine neue Variante der regionalen Erzeugung und Gewinnung regenerativer Energie unter der Voraussetzung, dass sich der Weinberg trage.

Die Idee wurde schließlich in Kooperation mit der Weingärtnergenossenschaft Markelsheim, den Becksteiner Winzern, den Weingütern Jürgen Hofmann (Röttingen) und Konrad Schlör (Reichholzheim) in die Tat umgesetzt, welche den Ausbau der Sorten Weißburgunder (Württemberg), Tauberschwarz (Franken), Spät- und Grauburgunder (beide Baden) Sorten übernahmen, die zu je einem Viertel auf der knapp 1,6 Hektar großen Fläche angebaut werden sollen.

Vorgesehen war, dass der vom Stadtwerk selbst genutzte Wein entsprechend selektionsmäßig ausgebaut und etikettiert, die Restmenge von der Becksteiner Winzer eG vermarktet wird. Für das Stadtwerk eine spannende und interessante Phase, da man sich nicht nur in der badischen Weinbaukartei registrieren lassen, sondern auch die Pflanzrechte erwerben musste, damit man die Fördermittel des Landwirtschaftsamtes – insbesondere für die Steillage – in Anspruch nehmen konnte.

Für die Bewirtschaftung wurde ein Dienstleister gefunden, der in gleicher Lage Weinberge bereits bewirtschaftet. Mit den genannten Weinbaubetrieben, in Zusammenarbeit mit Studenten der Dualen Hochschule am Campus Bad Mergntheim, den beiden ehemaligen Weinköniginnen Theresa Olkus (Württemberg) und Marion Wunderlich (Franken) wurde ein Marketing- und Vertriebskonzept entwickelt.

Die Ideen wurden mit der Werbeagentur des Stadtwerks zu der „Vinitiative Taubertal“ zur Marktreife gebracht, mit bisher großem Erfolg. Der hauseigene Wein kommt jedenfalls nicht nur bei den Geschäftspartnern, Freunden des Hauses, bei eigenen Veranstaltungen und den Mitarbeitern gut an. Der Tourismusverband „Liebliches Taubertal“, der selbst gebietsübergreifend mit dem Weinland Taubertal aktiv ist, wurde aufmerksam und begrüßt ausdrücklich die gebietsübergreifende Initiative des Stadtwerks.

Erstmals wurde der Wein übrigens bei der Verkostung im Vorfeld der Schüpfer-Weintage berücksichtigt. Und wenn das Stadtwerk im kommenden Jahr sein 125-jähriges Bestehen feiert, dann werden sowohl die Partner dieses Projektes mit involviert sein, als auch das eigene regenerativ erzeugte Produkt präsentiert werden.

