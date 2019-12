Ein fast völlig vergessener Heiliger

Bad Mergentheim.Der letzte Vortrag im Jubiläumsjahr „800 Jahre Kommende Mergentheim“ im Arsenal der „Weiß-Blauen“ galt mit St. Mauritius einem vergessenen Heiligen, der vom Hochadel besonders verehrt wurde. Die Allgemeinheit vergaß ihn allerdings weitgehend.

Die berühmteste Darstellung von St. Mauritius ist das von Mathias Grünewald 1521/22 für Halle geschaffene Gemälde der Begegnung des heiligen Erasmus mit dem schwarzen Mauretanier Mauritius, das heute in der Alten Pinakothek München zu den besonderen Kostbarkeiten gehört“, so Hans-Georg Boehm zur Einführung seines interessanten Vortrages.

741 gründete Herzog Odilo von Bayern das Kloster Niederalteich mit Mauritius als Patron. Andere Fürsten folgten diesem Beispiel, wie etwa die Elsaßherzöge bei der Gründung des Klosters Ebersmünster, Niederalteich diente fortan als Ausgangspunkt einer Slawenmission im Südosten des Reiches. 781 feierte das Frankenreich den Tag des heiligen Mauritius und ließ ihn als Heeresheiligen ausrufen.

Durch die Heirat von Kaiser Otto I. der Große, mit Adelheid von Burgund im Jahre 951 kamen zahlreiche Reliquien des Heiligen Mauritius nach Deutschland. Im Jahre 1218 brachte Otto von Meranien, Pfalzgraf von Burgund, die Hirnschale von Mauritius von einer Pilgerfahrt nach Konstantinopel mit nach Hause. Schon bald wurde von Kaiser Otto I. das Moritzkloster auf dem Domhügel in Magdeburg gegründet und zum Mittelpunkt des Ostens. Im Langhaus der Kirche steht die Figur des Kirchenpatrons Mauritius aus dem 13. Jahrhundert. Damit war das älteste Bild des schwarzen Reichsheiligen geschaffen.

Ausgangspunkt dafür, dass der Deutsche Orden mit ins Spiel kam, war eine Schenkung der Dorfkirche in Podelwitz des Markgrafen von Meißen an den Deutschen Orden 1250 und gelangte vermutlich an St. Kunigund in Halle.

1211 stellte der ungarische König Andreas II. dem Deutschen Orden ein Privileg aus, mit dem er dieser Ritterschaft das Burzenland überließ, um seine Herrschaftsgrenzen gegenüber den noch heidnischen Kumanen zu sichern. Das geschah durch Vermittlung der bayrisch-fränkischen Familie der Andechs-Meranier, die im 12. und 13. Jahrhundert zu den bedeutendsten Adels-Familien des deutschen Reichs zählten.

Für die Vermittlung des Burzenland-Privilegs verlangte die Herzogsfamilie der Andechs-Meranier vom Deutschen Orden als Preis, gezielt eine Schädelreliquie aus der Deutschordenskirche St. Mauritius in Konstantinopel. Es war eine hochrangige Mauritius-Reliquie, die dann nach Oberfranken wanderte und im Cistercienserkloster Langheim deponiert wurde.

Auf Wunsch des Stauferkaisers Friedrich II. schenkten die Andechs-Meranier den Mauritius-Schädelteil weiter nach Magdeburg.

In Coburg wurde 1220, die vom Deutschen Orden übernommene Reliquie, in der heutigen 2. Moritzkirche übergeben. Das Haupt im Coburger Stadtwappen erinnert noch an das große Ereignis. Auch ein Notgeld aus dem Jahre 1917, zeigt den Kopf eines Schwarzen mit der Umschrift „Residenzstadt Coburg“.

Während des „Dritten Reiches“ galt bei den nationalsozialistischen Rassen-Ideologen allein schon die schwarze Erscheinung eines Afrikaners als minderwertig. Deshalb wundert es nicht, dass die Stadt Coburg das schwarze Mauritiushaupt aus dem Stadtwappen entfernte und durch das „Reichsschwert“ mit hanenkreuzverziertem Knauf ersetzen musste.

Niemand durfte erwähnen, dass der heilige St. Mauritius, einstmals im Mittelalter der höchstverehrte Reichsheilige der deutschen Kaiser gewesen ist.

Selbst an so kleinen Beispielen, wie in einem Stadtsiegel, lässt sich erkennen, welche hohe politische Bedeutung Mauritius als höchster Patron des Reiches gehabt hat.

Als Reichsheiliger mit Verehrung durch Kaiser und Hochadel im Mittelalter ergab sich die vielfältige Inanspruchnahme als Schutzpatron des Heiligen Römischen Reichs deutscher Nation, der Missionsbewegung im Ostseeraum und des Königreichs Burgund. In Savoyen gründete Herzog Amadeus VIII. 1434 den Ritterorden des heiligen Mauritius, der später mit dem französischen Lazarus-Orden vereinigt wurde.

Der Vortrag von Hans-Georg Boehm ließ erkennen, welche hohe politische Bedeutung der heilige Mauritius, egal ob in schwarzer oder weißer Darstellung, als höchster Patron des Reiches gehabt hat. DOC

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 11.12.2019