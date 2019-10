Ein Einkaufswagen als edles Ross

Der integrative Verein „Sprungbrett“ hat das Theaterstück „Don Quichotte“ als theatralen Spaziergang durch die Bad Mergentheimer Innenstadt aufgeführt.

Bad Mergentheim. Der Verein machte die Innenstadt zu einer riesigen Bühne für seine mitreißende, inklusive Aufführung. So wurde die Fußgängerzone zur spanischen „La Mancha“, in welcher der Landadlige Don Quichotte mit seinem treuen Knappen Sancho Pansa Abenteuer erlebt, Monster bekämpft und am Ende seine Herzensdame Dulcinea von Toboso aus dem (Deutschordens-)Schloss rettet.

Doch der Reihe nach: Für seine insgesamt fünfte inklusive Theatervorführung hatte sich der Verein Sprungbrett, der sich für die Inklusion von Menschen mit körperlicher und geistiger Behinderung einsetzt, die Geschichte von „Don Quichotte“ in der Nacherzählung von Erich Kästner ausgewählt.

Es sollte unter der Regie von Florian Brand allerdings kein einfaches Bühnenstück werden, sondern ein theatraler Spaziergang. Die Zuschauer zogen gemeinsam mit den Darstellern durch die Stadt und konnten die aufwendig inszenierte Geschichte sozusagen hautnah miterleben. Die körperlich und geistig eingeschränkten Schauspieler zeigten, unterstützt von einigen Amateurschauspielern aus der Region, eine eindrucksvolle und sehr unterhaltsame Darbietung, die am Ende mit langanhaltendem Beifall belohnt wurde.

Los ging die Geschichte in den Räumlichkeiten des Vereins im Johanniterhof. Dort saß „Opa“, gespielt von Ulrich Lauterbach, vertieft in ein Buch, nämlich in die unglaublichen Geschichten von Don Quichotte. Als er einschläft, beschließen seine Enkel, dass sie ihn nach dem Aufwachen glauben machen wollen, er wäre selbst der spanische Landadlige. Und es gelingt ihnen auch. In der Überzeugung, Don Quichotte zu sein, macht sich der Opa mit einem Waschbrett als Rüstung und einer Gardinenstange als Lanze auf den Weg ins Abenteuer.

Zu seinem treuen Knappen ernennt er kurzerhand einen „Zuschauer“, gespielt von Frank Dimler, der ihm eigentlich nur vorlesen soll, bis die Enkel die Kostüme für ihre Täuschung anhaben. Wie es sich für einen richtigen Ritter gebührt, braucht Don Quichotte zuerst einmal eine edle Dame. Dulcinea von Toboso, gespielt von Delilah Döhner, lautet ihr Name, ist „die schönste und edelste Dame Spaniens“. Doch prompt wird sie von einem riesigen Monster entführt. Natürlich will Don Qichotte sie nun retten. Dazu braucht er ein edles Ross. Das alte Fahrrad, das ihm Sancho Pansa als solches unterjubeln will, scheint ihm allerdings nicht so recht standesgemäß. So wird schließlich ein Einkaufswagen mit einem alten Sitz darauf zu seinem edlen Ross „Rosinante“, auf dem er von seinem Gefolge durch die Bad Mergentheimer La Mancha geschoben wird.

Bevor er sich jedoch anschickt, seine Herzensdame zu retten, will er sich zum Ritter schlagen lassen. Mit seinem Hofstaat und dem Publikum im Gefolge zieht zum Münster Sankt Johannes. Doch der Pfarrer, gespielt von Roland Wunderlich, will sich trotz gutem Zureden von Sancho Pansa nicht überreden lassen, Don Quichotte zum Ritter von Gottes Gnaden zu erheben. Doch kein Problem, denn in seinem Gefolge hat dieser selbst einen Geistlichen, der ihn kurzerhand zum „Ritter von der traurigen Gestalt“ erklärt.

Als solcher erlebt Don Quichotte sogleich sein erstes großes Abenteuer. Vor den Mauern der Kirche wartet ein bösartiges Monster auf ihn, bei dem es sich aber eigentlich nur um ein blaues Auto handelt. Das hält den Ritter aber nicht davon ab, vor den Augen des staunenden Publikums mit seiner Lanze erst den Außenspiegel und dann die Scheiben zu demolieren. Von dem vermeintlichen Ungetüm lässt er erst ab, als dessen Besitzer, gespielt von Niko Neckermann, heranstürmt.

Mit Hilfe eines Barden, gespielt von Bernhard Klein, findet der Ritter schließlich den Weg durch die Fußgängerzone, vorbei an zahlreichen Passanten, die das Schauspiel neugierig beobachten.

Am Fenster des (Deutschordens-)Schlosses winkt seine Herzensdame schon. Doch um sie zu befreien, muss er noch an den Riesen vorbei. Diese verlangen von ihm, dass er nun endlich die Realität erkennt, dass er in Wahrheit gar kein edler Ritter ist, sondern eben nur ein Opa.

Doch was ist schon die Realität? „Die Realität ist auch, dass alle Schauspieler in diesem Stück eine Behinderung haben“, entgegnet Don Quichotte direkt ans Publikum gewandt. „Die Realität ist aber auch, dass sie alle trotz ihrer Einschränkung viele Talente haben“, fährt er fort.

Sein Ende findet das Abenteuer in den Räumen des Schlosses. Don Quichotte rettet seine Dulcinea und bekommt von einem Ordensritter, gespielt von Adalbert Ruhnke, das Kreuz des Deutschen Ordens verliehen.

Ganz zum Schluss wird der Ritter doch noch vernünftig. Eines Tages legt er seine Rüstung ab, legt sich ins Bett, wacht nicht mehr auf – und stirbt mit seinem Traum.

