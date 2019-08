Ein echter Mergentheimer Bücherwurm

Bad Mergentheim.Robert Zehnder war ein echtes Bad Mergentheimer Urgestein. Und ein Bücherwurm dazu. Jetzt ist er im hohen Alter von 94 Jahren gestorben.

Das Lesen gehörte sein ganzes Leben zu seinen regelmäßigen Tätigkeiten, betonte er noch vor einigen Jahren in einem Geburtstagsbericht in unserer Zeitung.

Robert Zehnder war Mergentheimer durch und durch. In der Kurstadt erblickte er am 2. November 1924 das Licht der Welt, hier war fortan sein Lebensmittelpunkt, sieht man einmal davon ab, dass er im Zweiten Weltkrieg seinen Dienst verrichten musste und zweimal verwundet wurde. Er entdeckte schon in relativ jungen Jahren seine Liebe zu Kunst und Literatur.

Beruflich wollte Zehnder zunächst Priester werden und studierte katholische Theologie in Tübingen. Er erhielt auch die ersten Weihen, wechselte dann aber in den Zivilberuf und übernahm das väterliche Geschäft, eine Kohlenhandlung in Bad Mergentheim. Nach einer Lehre als Industriekaufmann und einigen Jahren im elterlichen Betrieb, machte Robert Zehnder 1962 seine Leidenschaft schließlich zum Beruf. Er übernahm die damalige Buchhandlung Kling. Fürs Erste war die heutige Buchhandlung „Moritz und Lux“ Sitz des Geschäftes, ehe 1985 der Umzug in die Burgstraße, ins elterliche Haus von Robert Zehnder erfolgte. Erst wenige Jahre vor seinem 85. Geburtstag zog er sich ganz aus dem Geschäftsleben zurück.

Robert Zehnder war nicht nur Buchhändler, durch sein vielseitiges Engagement hat er das öffentliche Leben in Bad Mergentheim in vielen Jahren mitgeprägt. Unter anderem war er in verschiedenen Funktionen für die CDU auf Gemeinde- und Kreisebene tätig, ebenso im Vorstand der CDU-Mittelstandsvereinigung. Weiterhin wirkte er als Beisitzer beim Stuttgarter Verwaltungsgericht und saß als Vertreter der Stadt im Verwaltungsrat der Kurverwaltung. Und zu guter Letzt gestaltete Zehnder ein Vierteljahrhundert im Gemeinderat (von 1959 bis 1984) die Geschicke der Großen Kreisstadt mit.

Eine große Rolle spielte in seinem Leben auch die weltliche und geistliche Vokalmusik. Ebenso hatte er sich dem gregorianischen Choral verschrieben, mehr als 40 Jahre verrichtete Robert Zehnder gerne seinen Dienst in der Choral-Schola.

Anlässlich seines 90. Geburtstags im Jahr 2014 wurde Robert Zehnder auch für 50 Jahre Mitgliedschaft in der CDU ausgezeichnet. Er wurde als Urgestein der Union in der Kurstadt gefeiert. Der CDU-Kreisvorsitzende Professor Dr. Wolfgang Reinhart dankte damals Zehnder für seine vielfältigen Arbeiten, unter anderem als CDU-Ortsvorsitzender und als Gemeinderat unter Dr. Schier und Dr. Elmar Mauch sowie als Mitglied im Aufsichtsrat der Kurverwaltung. „In dieser Zeit wurden viele erforderliche, zukunftsweisende Belange der Stadt Bad Mergentheim realisiert“, lobte Reinhart 2014 den Jubilar. ktm/sabix

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 21.08.2019