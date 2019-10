Ein deutlicher Appell an die Bürger: „Stoppt die Plastikflut“

Bad Mergentheim.„Stoppt die Plastikflut“ lautet der Titel einer jüngst erschienenen Infobroschüre der Naturschutzgruppe (NSG) Taubergrund. Zudem präsentieren die NSG und die Sparkasse Tauberfranken eine Ausstellung mit Kunstwerken von Schülern zum Thema „Plastikflut“.

Mit ihrem Schwerpunktthema 2019 „Plastikflut“ greift die NSG Taubergrund eine Problematik auf, deren Folgen eine massive Belastung der Landschaft und Gewässer sowohl regional als auch weltweit darstellen. Deutschland ist verschiedenen Quellen nach seit Jahren trauriger Rekordhalter in der Produktion von Verpackungsabfällen. 2016 waren es 220 Kilogramm pro Kopf. Durch immer kleinere Packungsgrößen, mehr Single-Haushalte und den Boom von „To-Go“-Angeboten stieg die Menge an Verpackungsabfällen aus Kunststoff innerhalb von 20 Jahren um etwa 94 Prozent an. Rund 40 Prozent des jährlich produzierten und konsumierten Plastiks sind allein der Verpackungsindustrie zuzuschreiben. Mittlerweile werden hierzulande etwa zwei Drittel des Obsts und Gemüses in Plastik vorverpackt.

Vor diesem Hintergrund standen und stehen bei dem Verein für das laufende Jahr verschiedene Veranstaltungen, Aktivitäten und Aktionen zu dieser allgegenwärtigen Thematik auf dem Programm. Dazu zählte auch die Durchführung einer anonymen Fragebogenaktion im späten Frühjahr und Frühsommer. Ziel der Aktion war es, Tipps, Tricks und Rezepte zu sammeln, wie und wo sich im Alltag Plastikmüll einsparen, als auch in welchen Geschäften in oder um Bad Mergentheim sich am besten plastikfrei oder zumindest plastikreduziert einkaufen lasse. „Viele Bürger haben sich an dieser Umfrageaktion beteiligt“, berichten Marianna Rossi, ehemalige Praktikantin bei der Naturschutzgruppe, und Erika Neumann, stellvertretende NSG-Vorsitzende, die beide das Projekt hauptsächlich betreuten.

In der vor kurzem erschienen Infobroschüre werden Resultate der Umfrage mitgeteilt und vorgestellt. Zum Beispiel gibt es bei den darin enthaltenen Hinweisen zum Sparen und Vermeiden von Plastikabfällen Rezepte zur umweltfreundlichen Eigenherstellung von Wasch-, Spül-, Reinigungs- und Pflegemittel sowie Zahnpulver als auch Tipps bei Kosmetik- und Hygieneartikel sowie für den Einkauf und die Nutzung von Lebensmitteln. So gelten beispielsweise wiederverwendbare Bienenwachstücher und Container als Alternative für die Frischhaltefolie aus Plastik zur Lagerung von Nahrungsmitteln. Der Vorzug offener gegenüber eingepackter Ware sowie das Meiden etwa von Milch im Tetra-Pack oder von Getränken wie etwa Wasser in Plastikflaschen sind exemplarisch für die Anleitungen, beim Einkauf von Lebensmitteln Plastik vermeiden und sparen zu können.

Eine Liste mit Onlineanbietern für plastikfreie oder zumindest plastikreduzierten Produkte ist ebenfalls in der Infobroschüre zu finden – wie auch lokale und regionale Anbieter in Bad Mergentheim und Umgebung.

Zudem erlauben zahlreiche Supermärkte und Einzelhandelsgeschäfte, Nahrungsmittel in mitgebrachte wiederverwendbare Verpackungen und Container einzukaufen. „Versuchen Sie es doch einfach bei ihrem nächsten Einkauf oder fragen Sie nach“, regen Rossi und Neumann ergänzend an.

Dem Thema „Plastikflut“ nimmt sich die Naturschutzgruppe auch in Kooperation mit der Sparkasse Tauberfranken bei einem inzwischen abgeschlossenen Kunstwettbewerb und einer gleichnamigen bevorstehenden Ausstellung an. Bei dem Wettbewerb waren alle interessierten und teilnehmenden Schüler ab der sechsten Klasse im Einzugsgebiet Bad Mergentheim, Igersheim, Weikersheim, Niederstetten und Creglingen dazu eingeladen, sei es im Klassenverband oder in Kleingruppen ein Kunstwerk aus Plastikabfällen zu kreieren, zu erstellen und zu präsentieren.

Zu dem Kunstprojekt für Schüler dieser Jahrgangsstufen aus dem Altkreis Bad Mergentheim wurden insgesamt 25 Werke zur Prämierung und Ausstellung eingereicht. Im Rahmen der offiziellen Ausstellungseröffnung am kommenden Montagabend werden unter anderem auch die Gewinner der ausgelobten Hauptpreise bekannt gemacht und ausgezeichnet sowie weitere Sonderpreise vergeben.

Die Ausstellung „Plastikflut“ wird am Montag, 21. Oktober, um 18.30 Uhr in der Kundenhalle der Sparkasse Tauberfranken in Bad Mergentheim (Härterichstraße 13) eröffnet. Dort ist sie bis einschließlich Dienstag, 5. November, zu den üblichen Geschäftszeiten zu sehen.

Die Infobroschüre „Stoppt die Plastikflut“ ist kostenlos im Umweltzentrum der NSG Taubergrund in Bad Mergentheim (am Bahnübergang zwischen Schloss- und Kurpark) zu den Öffnungszeiten (samstags 14 bis 17 Uhr) oder bei der Ausstellungseröffnung und während der Ausstellungszeit in der Kundenhalle der Sparkasse Tauberfranken in Bad Mergentheim erhältlich. pdw

