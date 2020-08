Ein Abschluss, geeignet für jeden Lebensentwurf

Bad Mergentheim.Die Gewerbliche Schule verabschiedete 40 Schüler als diesjährige Abiturienten im Rahmen einer feierlichen Überreichung der Zeugnisse in der neuen Aula. Mit einem abwechslungsreichen Programm führten Vanessa Bott und Alica Gsell, beide Lehrkräfte der 13. Klassen, durch die Veranstaltung.

Musikalische Umrahmung

Zu sehen waren Videos von Schülern zu Unternehmungen wie Exkursionen und Studienfahrten, Verleihungen von Preisen, die Reden des Schulleiters Peter Wöhrle, des stellvertretenden Schulleiters Holger Nique und des Tutors der TG13.1 Michael Schurk. Musikstücke der Schülerschaft qualifizierten die Veranstaltung zudem in ihrem feierlichen Rahmen, als eingangs die Schülersprecherin Alisa Fitzgerald (TG12.1) das Scherzo von Jan Van Beekum auf Querflöte und abschließend Anna Boerakker (TG13.1) die Idylle aus Fr. Hermann Op. 19 spielten.

Schulleiter Peter Wöhrle sprach den Abiturienten Mut für die Zukunft zu, wenngleich Corona große Sorgen über die eigenen Pläne bewirke. Schüler müssten darauf vertrauen, dass die persönlichen Bilder vom Leben trotz Widrigkeiten eine sehr große Chance auf positive Veränderungen hätten. Schließlich zeichneten Noten und Resultate noch keine Leistung allein aus, sondern viel eher benötige jeder Erfolg die Mitwirkung der eigenen Persönlichkeit. Auch warnte er vor der Gefahr einer charakterlichen Deformation durch die Erwartungshaltungen der Arbeitswelt und der Gesellschaft, denen mit Mut begegnet werden muss, damit sie keinesfalls ihre eigene Persönlichkeit allzu schnell veränderten für Dritte. Demgemäß blickte die Gewerbliche Schule mit großem Stolz auf neun Preisträger (Notendurchschnitte von 1,0 bis 1,7), die das genannte Erfolgsrezept einer gelungenen Mischung von Leistung und Persönlichkeit in besonderer Weise umzusetzen verstanden: Lisa Hickl (TG13.1), Scheffel-Preis-Rednerin an diesem Abend, erhielt als Schulbeste auch den Preis für die beste Leistung im Fach Katholische Religionslehre sowie vom Kooperationspartner der Schule EBM-papst für ihre Verdienste im Fach Physik. Daneben wurden ihr Schulpreise zugewidmet für die Fächer Deutsch, Katholische Religionslehre, Physik und Wirtschaftslehre. In ihrer Rede zog sie positiv Bilanz über die Zeit an der Gewerblichen Schule Bad Mergentheim.

Ebenfalls mit einem sagenhaften Notendurchschnitt empfing Michael Gehring (TG13.1) Preise wie für den Fächerverbund Mathematik/Physik/Technik den Ferry-Porsche-Preis, von EBM-papst für sein Profilfach Mechatronik und drüber hinaus schulische Preise für Mathematik, Mechatronik und für das Fach Physik.

Hinzukommt mit einem ebenfalls hervorragenden Notendurchschnitt Moritz Korbmann (TG13.1), der prämiert wurde für die Fächer Geschichte mit Gemeinschaftskunde, Mathematik und Physik. Es folgte Aaron Schneider (TG13.2) als Physik-Preisträger wie auch Thomas Kreidemeier (TG13.1). Lukas Hautzinger (TG13.1) war hier ebenfalls mit einem Preis für seinen Erfolg ausgezeichnet worden, so wie auch Tom Falkenberger (TG13.1), welcher einen Preis in Physik entgegennahm. Für die Fächer Physik und Sport erhielt Chris Schaller (TG13.2) einen Preis. Mit einem Preis für seine schulischen Erfolge wurde zudem Markus Münig (TG13.1) prämiert.

Daneben ergingen Preise an Schüler in einzelnen Fächern für ihre dort gezeigten herausragenden Resultate: Tom Laukemann (ITG13.1) für das Fach Physik, Kevin Worster (ITG13.1) für das Profilfach Informationstechnik, Physik und zugleich von der SMV für seine dortigen Verdienste, Silas Henninger (TG13.1) und Manuel Stumpf (ITG13.1) für das Fach Chemie.

Außerdem wurden für ihre schulischen Leistungen Lukas Koch (TG13.1) und Kevin Worster (ITG13.1) mit einer Belobigung gewürdigt.

Insgesamt haben folgende Schüler ihr Abitur in der Tasche: ITG13/1: Belous Dennis , Betz Philipp, Duyum Mert Kamil, Frank Julius, Funkner Maximilian, Hautzinger Lukas, Issa Hassanl, Jankowoi Eduard, Kranz Andy, Lange Edwin, Laukemann Tom, Meyer Anne, Pass Andreas, Putzu Edin.

ITG13/2: Santos Costa Fernando, Schäfer Yannick, Schmitt Sandro, Stirnkorb Thorben, Stumpf Manuel, Suplin Ilya, Worster Kevin.

TG13/1: Boerakker Anna, Falkenberger Tom, Fritschke Anna-Lena, Gehring, Michael, Henninger Silas Benedikt, Hickl Lisa, Koch, Lukas, Korbmann Moritz, Kreidemeier, Thomas, Mayr Viktoria Emily, Mohr Selina, Münig, Markus, Retzbach, Emelie, Sbongk, Leon, Winterwerber Leonardo, Horst Josef.

TG13/2: Schaller Chris, Schmieg Anna, Schmitt Lukas, Schmitt Niklas, Schneider Aaron, Wafa Milad, Wiener Jan, Wolfarth Philipp. Sie alle freuen sich über die bestandenen Prüfungen an der Gewerblichen Schule. pm

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 06.08.2020