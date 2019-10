Ein Abend mit Priya Basil

Bad Mergentheim.In der „Woche des unabhängigen Buchhandels“ kommt am Montag, 4. November, die Autorin Priya Basil in die Buchhandlung Moritz und Lux. Im Gespräch mit Beatrice Faßbender stellt sie ihr neues Buch „Gastfreundschaft“ vor. Die in London geborene, in Kenia aufgewachsene und heute in Berlin lebende Autorin Priya Basil erzählt von den indisch-kenianischen Traditionen ihrer Familie, von einer unerwarteten Einladung zum Spargelessen und sie hält ein leidenschaftliches Plädoyer für ein gastfreundliches Europa. Beatrice Faßbender ist Übersetzerin und Lektorin und war schon mehrfach als Moderatorin bei Moritz und Lux und bei Literatur im Schloss in Bad Mergentheim. Die Veranstaltung beginnt um 19.30 Uhr. Eintrittskarten gibt es im Vorverkauf bei Moritz und Lux. pm

