Ein Abend mit Priya Basil

Bad Mergentheim.In der „Woche des unabhängigen Buchhandels“ kommt am Montag, 4. November, die Autorin Priya Basil in die Buchhandlung Moritz und Lux. Im Gespräch mit Beatrice Faßbender stellt sie ihr neues Buch „Gastfreundschaft“ vor.

„Ich lade dich ein.“ Ein Satz, der Vorfreude weckt: auf einen anregenden Abend bei leckerem Essen und guten Gesprächen. Doch die berühmte Gastfreundschaft ist noch viel mehr als das – sie ist ein vielseitiges Geben und Nehmen, das Familie, Freunde und Fremde einschließt und in jeder Kultur etwas anders ist.

Reich gedeckter Tisch

Die in London geborene, in Kenia aufgewachsene und heute in Berlin lebende Autorin Priya Basil erzählt von den indisch-kenianischen Traditionen ihrer Familie, von einer unerwarteten Einladung zum Spargelessen und einer Massenspeisung in einem Sikh-Tempel mitten in Berlin. Sie hält ein leidenschaftliches Plädoyer für ein gastfreundliches Europa und lädt dabei immer wieder in ihre eigene Küche ein. Denn die besten Gespräche führt man bekanntlich an einem reich gedeckten Tisch: über Gott und die Welt, Politik und Kultur und über die Frage, ob es eigentlich bedingungslose Gastfreundschaft gibt.

Priya Basil hat eine bewegte, spannende Lebensgeschichte: Ihre Eltern zogen nach Kenia, als sie ein Jahr alt war. Sie wuchs in Nairobi auf.

Mit sechzehn Jahren kam sie auf ein Internat in der Nähe von London.

Das Magazin „Wired“ schreibt über Basil, sie sei eine britische, kenianische, indische, in Deutschland lebende Autorin, eine jener zeitgenössischen Schriftstellerinnen, deren Leben nicht zwischen zwei Buchdeckel passt, da es einfach zu unglaublich sei.

Der Abend wird moderiert von Beatrice Faßbender. Sie ist Übersetzerin und Lektorin.

Die Veranstaltung beginnt um 19.30 Uhr bei Moritz und Lux. Anschließend gibt es Fingerfood und Wein. Eintrittskarten gibt es im Vorverkauf bei Moritz und Lux.

