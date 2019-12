Ehrung in Kliniken Dr. Vötisch

Ehrung: Kurdirektorin Löbbecke, Irene Borst und Barbara Dosch-Funk. © KV

Bad Mergentheim.Eine 30-Jahr-Kurgastehrung nahm kürzlich Kurdirektorin Katrin Löbbecke in den Kliniken Dr. Vötisch vor. Irene Borst aus Würzburg, geboren 1934, war zum 30. Mal in Bad Mergentheim. Bereits 2017 durfte Kurdirektorin Katrin Löbbecke die 25. Ehrung durchführen.

Vor rund 22 Jahren war Irene Borst zum ersten Mal mit ihrem Mann, der zu einer Reha in den Kliniken Dr. Vötisch war, in Bad Mergentheim. Irene Borst war so begeistert, dass sie seitdem immer Pfingsten und Weihnachten eine Woche in den Kliniken Dr. Vötisch verbringt. In den letzten Jahren hat sich mittlerweile eine Gemeinschaft mit anderen gefunden, mit denen Irene Borst sich zu Spieleabenden oder guten Gesprächen trifft.

Die Kliniken Dr. Vötisch sind schon fast ein zweites Zuhause geworden, schwärmt Borst: „Hier stimmt einfach alles.“ Begeistert ist sie auch über die neuen „wunderschönen Therapieräume“.

Nach wie vor besucht Borst die Konzerte vom Kur- und Salonorchester Hungarica im Brunnentempel und ist auch immer noch eine treue Anhängerin der Wilhelmsquelle, die ihr gut tut. Mit ihren 85 Jahren wirkt Irene Borst fit und vital und voller Lebensfreude. Kurdirektorin Katrin Löbbecke überreichte der Jubilarin in Anwesenheit von Geschäftsführerin Barbara Dosch-Funk ein Präsent. kv

