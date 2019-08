Edelfinger Abordnung zu Gast bei Freunden

Edelfingen/Sainte-Marie-du-Mont.Über 50 Jahre währt die Städtepartnerschaft zwischen Edelfingen und Sainte-Marie-du-Mont in der Normandie nun schon. Nun wurde die Freundschaft weiter vertieft: 44 Edelfinger trafen in der kleinen normannischen Ortschaft ein, um eine spannende Woche zusammen mit ihren französischen Gastgebern zu verbringen.

Imposanter Kirchturm

Weithin sichtbar ist der imposante Kirchturm von Sainte-Marie-du-Mont. Und er erstrahlt in neuem Glanz, hellweiß weist er den Weg in die normannische Gemeinde, die am 6. Juni 1944 Geschichte als das erste befreite Dorf Frankreichs schrieb. Das Gedenken an den D-Day, die Landung der Alliierten, nimmt auch 75 Jahre später noch einen wichtigen Stellenwert ein. Eine ganz andere Geschichte schrieben die Sportvereine von Sainte-Marie-du-Mont und Edelfingen, als sie 1963 den Grundstein für die Städtepartnerschaft zwischen beiden Gemeinden legten.

Geschichte hervorgehoben

Daran erinnerte die Vorsitzende des Partnerschaftskomitees von Sainte-Marie-du-Mont, Florence Néel, beim offiziellen Empfang für Freunde und Gastfamilien: „Unsere Gedanken gehen an diesem Tag auch zu Lucien Noel und Jean-Baptiste Scelle, den Vätern und Gründern der Städtepartnerschaft zwischen Edelfingen und Sainte-Marie-du-Mont“, so Florence Néel, die die besondere Geschichte hervorhob. „Was mit einer Liebesgeschichte und der Begegnung zweier Fußballvereine begann, ist jetzt Teil aller Mitbürger, Teil unseres Lebens.“ Sie unterstrich, dass diese Städtepartnerschaft nicht nur auf dem Papier stehe, sondern über die vielen Jahre fruchtbar und lebendig geblieben sei. „Sie ist geprägt von Aufgeschlossenheit, von Interesse für den anderen und seine Kultur, von Toleranz und von einer über die Jahre gewachsenen Freundschaft.“

75-Jahr-Jubiläum „D-Day“

Bürgermeister Henri Milet schlug in seiner kurzen Willkommensrede für die Gäste den Bogen vom 75-jährigen Jubiläum des D-Days hin zur Versöhnung, Verständigung und Freundschaft, die heute die Franzosen und Deutschen verbindet. „Diese von unten gewachsene Partnerschaft ist das Schönste, was wir nach dieser schrecklichen Zeit geschaffen haben.“ Auch Ortsvorsteher Detlef Heidloff hob den besonderen Wert der „Jumelage“ hervor: „Wir leben ein Stück Europa.“ Ein Zeichen für den Frieden hatten die Edelfinger bereits auf der Fahrt gesetzt.

Viele nette Begegnungen

Die Gruppe legte auf dem deutschen Soldatenfriedhof in La Cambe im Calvados, auf dem weit über 20 000 Gefallene ruhen, einen Kranz nieder. Nun wartet eine Woche voller spannender Begegnungen und Erlebnisse auf die Edelfinger Gäste. Auf dem Programm stehen unter anderem Ausflüge nach Honfleur, Portbail und in die Kupferstadt Villedieu-les-Poêles.

Auch der Besuch des Zoo de Champrépus, einem der schönsten Tierparks der Normandie, steht auf der Agenda.

Daneben kommen Begegnung und gemeinsames Erleben zwischen Franzosen und Deutschen nicht zu kurz, auf dass die Partnerschaft noch lange lebendig bleibt.

