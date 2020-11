Eberhard Scheuber bereits seit 35 Jahren dabei

Bad Mergentheim.Die Würth Industrie Service GmbH & Co. KG hat die Betriebszugehörigkeit von 139 Mitarbeitern gefeiert. Das Unternehmen dankte der langjährigen Treue und Loyalität für zehn, 15, 20, 25, 30 und 35 Jahre und ehrte somit eine Summe von insgesamt 2310 Jubiläumsjahren.

Die Jubilarfeier findet traditionell im persönlichen Rahmen statt und wurde in den vergangenen Jahren im Carmen Würth Forum in Künzelsau durchgeführt. Der persönliche Dank, die Anerkennung und Wertschätzung seien wichtige Elemente der Firmenphilosophie und Kultur der Würth Industrie Service.

Wegen der Corona-Pandemie konnte die Jubilarfeier zum ersten Mal nicht in dem gewohnt großen und feierlichen Ambiente sowie Umfeld stattfinden. Nichtsdestotrotz sollte den Mitarbeitern auch unter den besonderen Umständen ein Dankeschön ausgesprochen werden.

Während in den vergangenen Monaten kleinere Feiern für die Jubilare und deren Teams unter Einhaltung der coronabedingten Schutz- und Hygienemaßnahmen möglich waren, werden diese zum Teil nun online per Videokonferenz durchgeführt, um die besonderen Ereignisse der Jubilare zu feiern. In individuellen Ansprachen der Vorgesetzten wurde der außerordentliche Einsatz, die Motivation und das Engagement für die Würth Industrie Service gewürdigt. Auch die Kreativität, das Durchhaltevermögen gerade in diesen Zeiten, ein gesundes Miteinander und auch das Verständnis der Partner sowie der Familien wurde hervorgehoben. Gemeinsam auch in Krisen wie Corona zusammenhalten, die Firmenziele und Visionen vorantreiben – das zeichne vor allem auch langjährige, loyale Mitarbeiter aus.

Besonders hervorzuheben ist das 35-jahr-Betriebsjubiläum von Eberhard Scheuber, Geschäftsführer Vertrieb der Würth Industrie Service. Scheuber begleitet die Würth Industrie Service bereits seit den frühen Anfangsjahren. Er ist tief mit der Würth-Gruppe verwurzelt und begann bereits 1985 seine Laufbahn bei der Muttergesellschaft in Künzelsau im Vertriebsaußendienst. Er war einer der „jungen Wilden“, der schon 1999 von der Idee der Gründung einer eigenen Gesellschaft in Bad Mergentheim überzeugt war und an „die Industrie“ mit ihren Visionen geglaubt hat: vom ersten Verkäufer der Würth Industrie Service zum verantwortlichen Geschäftsführer für den Vertrieb national und die Geschäftsniederlassungen.

