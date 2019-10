Durch Laufsport vom Alkohol weggekommen

Bad Mergentheim.Extremsportler Robby Clemens hielt kürzlich im Stadtgarten einen Vortrag. Der inzwischen trockene Alkoholiker erzählte davon, wie ihn nach der Insolvenz seines Unternehmens der Lauf- bzw. Extremsport gerettet hat.

Die Veranstaltung wurde vom Jugendhaus Marabu in Kooperation mit der Sportjugend im Main-Tauber-Kreis durchgeführt und finanziell vom Landratsamt, dem Verein für Jugendhilfe Mosbach sowie der AOK unterstützt. Leider fanden am gleichen Tag in Bad Mergentheim zwei ähnliche Veranstaltungen statt und dies, obwohl der Event mit Robby Clemens bereits seit März im Veranstaltungskalender der Stadt zu finden war.

Es sei schade, waren sich die Veranstalter einig, wenn „so an einem Tag gegenseitig Besucher abgezogen werden“. Schließlich sei der Veranstaltungskalender ja auch da, um Überschneidungen zu vermeiden. „Ich war Alkoholiker, wog 125 Kilo und habe ein Unternehmen an die Wand gefahren“, stellt Clemens zu Beginn fest. Bei einem Besuch bei seinem Arzt mit zwei Ohrfeigen machte dieser ihm recht unkonventionell klar, dass es so nicht mehr weitergehen könne und eine Entziehungskur der einzige Ausweg sei.

Einem ebenfalls alkoholkranken Bekannten verdanke er den Impuls, es mit dem Laufen zu probieren, sagte Clemens. Der erzählte ihm, dass ein Bekannter seine Alkoholsucht durch Laufen in den Griff bekommen habe: seit er regelmäßig Kilometer herunterspule, trinke er keinen Tropfen Alkohol mehr. Clemens zog die Anschaffung von ein paar Laufschuhen einem Klinikaufenthalt vor. Bereits am nächsten Tag stand er mit den nagelneuen Joggingschuhen im Leichtathletikstadion, „um ein paar Runden zu laufen“, sagte der sympathische Motivationscoach und Buchautor. Nach einer halben Runde war allerdings schon Schluss, denn: „ich war kaputt“.

Am nächsten Tag stand er jedoch wieder auf der „Piste“ und nach wenigen Tagen waren es dann schon zwei Runden, die er durchhielt. Danach gab es für Clemens letztlich kein Halten mehr, er war nun hungrig auf mehr. In seinem knapp zweistündigen Vortrag kehrte der in der ehemaligen DDR aufgewachsene gelernte Installateur sein Innerstes nach Außen und nahm die Zuhörer mit auf „seine“ Reise. So erzählte er von der Teilnahme am Grönlandmarathon und dem Wunsch, vom Nord- zum Südpol zu laufen. Ganz ohne Rekordgedanken, nur für sich alleine. „Trenne dich nie von deinen Illusionen und Träumen. Wenn sie verschwunden sind, wirst du weiter existieren, aber aufgehört haben, zu leben.“ Dieser Spruch von Mark Twain sei seit damals sein Lebensmotto. Im Januar 2007 brach Robby Clemens zu einer Weltumrundung auf. 13 262 Kilometer, 27 Länder und vier Kontinente lagen hinter ihm, als er im November des gleichen Jahres zum Abschluss seiner Reise durch das Brandenburger Tor lief. Der Vorstellung, dass hierzulande der Zweitplatzierte bereits der erste Verlierer ist, konnte er nie etwas abgewinnen, führt Clemens aus. Diese Überzeugung habe sich auf all seinen Touren verfestigt, sagt er.

2015 nahm er dann einen weiteren Traum in Angriff: zu Fuß vom Nord- zum Südpol zu wandern. Das bedeutete zwei Jahre lang härteste physische und psychische Anstrengungen, gut 25 000 Kilometer Wegstrecke und Eindrücke aus faszinierenden Landschaften, beginnend auf der russischen Driftstation Barneo durch die Eiswüste der Arktis über Grönland weiter durch die Wildnis Kanadas und die Metropolen der USA, trockene Wüsten Mexikos und beeindruckende Kulturlandschaften Südamerikas. Wunderbare Begegnungen und auch Angst und Zweifel hatte er bei seiner Rückkunft en masse im Gepäck. An all diesem ließ er das Publikum auf faszinierende Weise, garniert mit vielen Bildern und Videoaufnahmen, teilhaben. Clemens berichtete von den vielzähligen Begegnungen auf seinen Touren, der ihm verliehenen Ehrenbürgerschaft der texanischen Stadt Houston oder der Begegnung mit der Band „Rammstein“ in New York. Inzwischen hatte er schon einen gewissen Bekanntheitsgrad erreicht: oft wurde er in Städten oder an Landesgrenzen empfangen.

In Südamerika waren es nicht selten Polizeieinheiten, die ihn zu seinem eigenen Schutz begleiteten. Wer mehr über Robby Clemens erfahren möchte, kann dies über dessen Homepage www.robbyclemens.de tun.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 14.10.2019