Dürregeschädigte Buchen stellen Gefahr dar

Bad Mergentheim/adolzhausen.„Dem Wald geht es nicht gut!“, das ist kurz gesagt das Fazit der Jahresversammlung der Forstbetriebsgemeinschaft Bad Mergentheim, die in der Festhalle Adolzhausen abgehalten wurde.

Vorsitzender Hans Bruder sprach die einleitenden Worte und freute sich, dass neben zahlreichen Mitgliedern und interessierten Waldbesitzern auch Uwe Renk, Amtsleiter der Holzverkaufsstelle im Landratsamt, mehrere Revierförster und Ulrike Staudt, stellvertretende Geschäftsführerin der Forstkammer Baden-Württemberg, gekommen. Nach dem Gedenken an das verstorbene Vorstandsmitglied Erwin Volkert folgte ein kurzer Rückblick auf das vergangene Waldjahr. Bruder sprach von dem momentanen schlechten Zustand des Waldes. Vor allem die zahlreich dürregeschädigten Buchen seien eine Gefahr für den Holzfäller, da die dürren und morschen Äste bei Erschütterungen schnell herunterstürzen und zu einem tödlichen Geschoss werden könnten. Danach übergab er das Wort an Uwe Renk, der die schlechte Holzmarktlage beklagte. Ursache dafür sei ein Überangebot an Holz, das aufgrund Borkenkäfer-, Trocken- sowie Sturmschäden, auch im nahen Ausland, anfiel. Der Preis für Fichtenholz ist mit durchschnittlich 20 bis 30 Euro pro Festmeter im Keller. Zum Teil findet sich für Fichtenholz gar kein Käufer. Auch Kiefer und Buche sind nicht gut zu verkaufen. Einzig die Douglasie ist gesucht und man kann einen guten Preis erzielen.

Zum 1. Januar 2020 werde sich einiges im Bereich der Betreuung und Förderung des Privatwaldes in Baden-Württemberg ändern. Die direkte Förderung über die Gebühren sei nicht mehr möglich und der Privatwaldbesitzer müsse für die Betreuung seines Waldes Gestehungskosten bezahlen, die aber wiederrum bezuschusst werden könnten. Der Staatswald ginge ab 1.1. 2020 in die Obhut einer Anstalt öffentlichen Rechts mit eigenen Revierförstern über. Die Folge daraus sei eine Umstrukturierung der Forstreviere und der zuständigen Förster.

Es folgte der Kassenbericht von Kassierin Ingrid Weiß, deren ordnungsgemäße Kassenführung durch die Kassenprüfer Siegfried Emmert und Ludwig Schenk bestätigt wurde. Nach der Entlastung der Vereinsorgane wurde die Ersatzwahl zur Vervollständigung des Vorstands vorgenommen. Vorgeschlagen wurde als Einziger Theo Ehrmann aus Hachtel, der dann in einer offenen Wahl einstimmig gewählt wurde. Er nahm die Wahl an und stellt sich kurz vor. Danach sprach Ulrike Staudt von der Forstkammer über die aktuellen politischen Initiativen für den Wald, wie z.B. Notfallplan Wald, worin Hilfen für die Waldbewirtschaftung in finanzieller und praxisorientierter Form ausgearbeitet wurden. Sie appellierte an die Versammlungsteilnehmer, nicht tatenlos zuzusehen, sondern sich aktiv an Protesten und Demonstrationen zu beteiligen um die gesamte Bevölkerung wachzurütteln. Denn der Lebensraum Wald sei vielfältig, er sei nicht nur Wirtschaftszweig sondern gleichzeitig Wohnraum für Tiere und Erholungsort für den Menschen.

Nach Beantwortung verschiedenster Fachfragen aus den Reihen der Waldbesitzer an die Referenten beendete Hans Bruder den offiziellen Teil der Versammlung.

