Bad Mergentheim.„Du sammeln, ich jagen!“, heißt es am Samstag, 29. Februar um 19.30 Uhr im Kurhaus-Kursaal in Bad Mergentheim. Die Titelrolle des „Caveman“ wird von Martin Luding gespielt.

Der Amerikaner Rob Becker schrieb mit „Caveman“ das erfolgreichste Solo-Stück in der Geschichte des Broadways. Nachdem es in den Vereinigten Staaten von einem Millionen-Publikum bejubelt worden war, feiert der moderne Höhlenmann weltweite Erfolge. Seit Sommer 2000 begeistert die Kult-Comedy auch in Deutschland alle, die eine Beziehung führen, führten oder führen wollen.

„Caveman“ wirft einen ganz eigenen Blick auf die Beziehung zwischen Mann und Frau. und ist Vergnügen pur: Ein Jeder erkennt sich wieder, garantiert. Paare sehen sich an und sagen „Genau wie Du“.

Karten gibt es an allen bekannten Reservix-Vorverkaufsstellen und bei der Tourist-Information am Marktplatz, Telefon 07931/57-4820 sowie im Internet unter www.kurpark.reservix.de oder unter www.Caveman.de pm

