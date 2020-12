Druck auf Nutztierhalter steigt weiter

Bad Mergentheim.Die erste gemeinsame Online-Schweinefachtagung des Landwirtschaftsamtes Bad Mergentheim zusammen mit dem Verein für Landwirtschaftliche Fortbildung und den Tierärzten Weikersheim wurde erfolgreich durchgeführt.

Meinhard Stärkel vom Landwirtschaftsamt begrüßte die über 80 Teilnehmer und die zugeschalteten Schüler der Fachschule Kupferzell. Angesichts des beispiellosen Rückgangs der Schweinepreise wegen ASP und der neuen Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung war das Programm hochaktuell. Dank des neuen Formates mussten sich die Schweinehalter keine schriftlichen Notizen machen, sondern konnten die höchst informativen Präsentationen downloaden.

Dr. Dirk Hesse ist Privatdozent an der Uni Giessen, Geschäftsführer der Bauförderung Landwirtschaft und bei Agri-Kontakt Berater im Sektor Schweinehaltung. Wegen seiner breiten beruflichen Erfahrungen auch mit Politikern an der Bundesforschungsanstalt für Landwirtschaft, als Leiter des Kompetenzzentrums für Tierhaltung und Bauwesen, beim Bundeshybridzuchtprogramm und der ISP Südwest ist er mit allen Facetten der Schweinehaltung und den außerlandwirtschaftlichen Kritikern in Tierschutz und Politik vertraut.

Er setzt sich für eine „realistische Nutztierhaltung“ ein, die menschen- und tiergerecht ist, wobei seinen Erfahrungen nach die Mitwirkungsrechte von Tierrechtlern, die ein Ende der Nutzung von Tieren wollen, immer stärker werden und den Druck der Gesellschaft auf die Schweinehaltung immer mehr erhöhen. Die Rechte des Tiers würden durch immer mehr Gesetze und Verordnungen gestärkt und die des Tierhalters geschwächt, so der Referent. Hesse zeigte ein plastisches Beispiel auf. Laut TÜV-Report 2019 bewege sich über ein Fünftel der deutschen Autos mit erheblichen Mängeln durch die Gegend. „So eine hohe Mängelquote in unseren Ställen würden zu einem Aufschrei führen“, so Hesse.

Er zeigte an vielen Praxisbeispielen das Spannungsfeld „Auge oder Hirn“ auf. Was für das menschliche Auge falsch sei, werde vom Hirn des Schweines gewünscht, meinte der Redner. So verlangt die Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung, dass die Haltungseinrichtungen so beschaffen sein müssen, dass die Schweine nicht mehr als unvermeidbar mit Kot und Harn in Berührung kommen.

„Riesenproblem im Deckstall“

Weil Schweine nicht schwitzen können, wählen sie Flächen neben dem Stroh, weil es dort zu warm ist. Weil Schweine gesellige Tiere sind, liegen sie gerne zusammen und kuscheln oder wollen vor aggressiven Stallpartnerinnen sicher sein. Hesses Meinung nach ist das Magdeburger Urteil ein „Riesenproblem im Deckstall“, denn in den geforderten breiten Ständen verkeilen sich die Sauen, wenn sie den Kontakt zum Eber suchen. Auch ist im geforderten Deckstall die Verletzungsgefahr für Tier und Mensch höher. „Warum berücksichtigen wir bei Verordnungen nicht , was Sauen wollen“ ? fragte der Stallbaupraktiker. Die deutsche Nutztierhaltungsverordnung führe zu Nachteilen gegenüber den Mitbewerbern im Ausland. „Wenn Tierrechtler wollen, dass kein Tier durch den Menschen genutzt wird, dann müssten auch Hund, Katze und Kanarienvogel raus aus der Wohnung“, so Hesse.

Einige Probleme und Lösungen wegen der Änderungen in der Nutztierhaltungsverordnung zeigte Hesse auf. So sei die Forderung, dass die Schweine ihre Gliedmaßen in Seitenlage ausstrecken können, in Ferkelschutzkörben erfüllt. In der Übergangszeit gelten Seitengitter nicht als bauliches Hindernis. Im Kastenstand im Abferkelstall dürfen die Sauen nur fünf Tage fixiert werden, aber eine Fixierung zwei Tage vor der Geburt wäre sinnvoll. „Wenn die TA-Luft so kommt wie geplant, dann kann dies die Masse der Schweinehalter nicht erfüllen“ kritisierte Hesse.

Im Gegensatz zur Bundesregierung vertritt der Bundesrat die Auffassung , dass die Novellierung Auswirkungen auf die Verbraucherpreise hat und ohne höhere Erzeugerpreise Strukturumbrüche nicht zu vermeiden seien. Deshalb sind vereinfachte bau- und immissionsschutzrechtliche Genehmigungen, Investitionshilfen zur Verbesserung des Tierschutzes – auch ohne Bestandsausweitung und eine Informationsoffensive bei den Verbrauchern erforderlich.

Was können die Landwirte zum Schutz vor der Afrikanischen Schweinepest (ASP) tun? Dr. Hans-Peter Schorleder vom ASP Kompetenzzentrum Baden-Württemberg zeigte eingangs die gravierenden Folgen des Ausbruchs in Deutschland auf. So wurde der wichtige Drittlandexport von Schweinefleisch- und Erzeugnissen gestoppt, darauf erreichten die Erzeugerpreise ein Zehnjahrestief mit betriebswirtschaftlich verheerenden Folgen. Das Aufeinandertreffen von zurückgehender Nachfrage und wegen Corona verringerten Schlachtungen bringt die Schweinehalter in Bedrängnis. Noch schlimmer sind die Schweinehalter in den Restriktionsgebieten dran, denn sie leiden unter massiven Einschränkungen beim Handel mit Schweinen und können Stroh, Heu und Gras nur eingeschränkt nutzen. Das Ziel muss sein, die Einschleppung der ASP in die Wildschweinpopulation und Hausschweinebestände zu verhindern. Ganz wichtig sei die Aufklärung und Sensibilisierung der Mitarbeiter vor allem aus Ländern mit ASP-Geschehen. Es ist eine „Wurstbrotseuche“. Die Biosicherheit müsse bei der täglichen Arbeit und Schulung um ASP beim Hausschwein gewährleistet sein. Speisereste dürfen nicht an Schweine verfüttert werden und Lebensmittel mit Schweinefleisch müssen ordnungsgemäß entsorgt werden. Vorbeugend muss auf die persönliche Hygiene geachtet werden und Transportfahrzeuge, Gerätschaften und Gegenstände gereinigt und desinfiziert werden. Unnötiger Personen- und Fahrzeugverkehr mit betriebsfremden Personen muss vermieden werden.

Ulrich Klein von Huvepharma schilderte, wie die durch Escherichia coli verursachten Durchfälle beim Schwein behandelt und kontrolliert werden können. TZe

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 09.12.2020