Drohnen-Rettung vor der scharfen Klinge

Mitten in der Setzzeit von Reh und anderen Wildarten haben Landwirte mit der ersten Mahd im Grünland begonnen. Junge Hasen und Rehkitze besitzen zu diesem Zeitpunkt noch keinen Fluchtinstinkt – sie ducken sich im Schutz der hohen Wiese und hoffen unentdeckt zu bleiben.

Da die Jungtiere selbst für geübte Augen im hohen Gras kaum auszumachen sind und das Absuchen von Flächen mit Helfern und Hunden aufwendig ist, kommt moderne Technik in Form von Drohnen mit Wärmebildkameras zum Einsatz.

In den frühen Morgenstunden sind die Temperaturunterschiede zwischen dem Bewuchs und den Jungtieren noch so groß, dass diese leicht auf dem Bildschirm des Piloten erkennbar sind. Tagsüber oder am Abend, wenn die Sonne bereits untergegangen ist, ist der Kontrast gering. Innerhalb weniger Minuten können mit Hilfe einer Drohne hektarweise Wiesen überflogen werden. Das Kitz wird behutsam mit Handschuhen und dicken Grasbüscheln, zum Schutz vor menschlichem Geruch, in Sicherheit gebracht und nach dem Grasschnitt in der Nähe der Fundstelle wieder ausgesetzt. Dort wird es von der Rehgeiß in der Regel wieder angenommen und versorgt. Jäger und Bauern müssen hierbei Hand in Hand arbeiten, damit die Aktion von Erfolg gekrönt ist. Wichtig ist, dass der Jäger rechtzeitig vom Landwirt informiert wird, so dass er sein Team zusammenstellen kann.

Aktuell sind in Baden-Württemberg über zwölf Drohnen-Teams offiziell im Einsatz. Im Durchschnitt rettet jedes Team zwischen 20 und 80 Tiere je Saison.

Auch innerhalb der Kreisjägervereinigung Bad Mergentheim gibt es nun Drohnen mit Wärmebildkameras (Kostenpunkt 8000 bis 10 000 Euro), die von Jägern angeschafft worden sind und diese nach entsprechender Einarbeitungszeit demnächst von Mitgliedern der KJV angefordert werden können. kjv

