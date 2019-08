Dreitägige Jubiläums-Bäderfahrt führte unter anderem ans „Schwäbische Meer“

Bad Mergentheim.Der Wettergott hatte ein Einsehen und vieles gutzumachen. Im vergangenen Jahr, beim Jahresausflug des Kur- und Tourismusvereins Bad Mergentheim nach Bad Reichenhall, war das Wetter sehr unbeständig.

Die diesjährige Jubiläumsfahrt zum 150-jährigen Bestehen des KTV, führte nach Friedrichshafen am Bodensee und ließ wettermäßig keine Wünsche offen. Vereinzelte Regenschauer bei der Anreise konnten die Laune der 44 Vereinsmitglieder nicht trüben.

Erster Halt gleich ein Höhepunkt der Reise. Besichtigung der berühmten Basilika St. Martin in Weingarten. Gerne wird sie auch „Schwäbischer St. Peter“ genannt und ist die bedeutendste Kirche des Hochbarock an der Oberschwäbischen Barockstraße. Sie birgt die Heilig-Blut-Reliquie mit dem Blut Christi. Zum Mittagessen kehrte man im Berggasthof Höchsten in Ilmensee ein. Der Höchsten, knapp 838 Meter über dem Meeresspiegel, ist die höchste Erhebung Oberschwabens und des Linzgaus. Bei gutem Wetter genießt man einen herrlichen Blick über den Bodensee und das Alpenpanorama; an diesem Tag leider nur ein Wunschdenken. Ab dem Nachmittag riss die Wolkendecke auf und die Abendsonne zauberte ein mystisches Licht über den See.

Am nächsten Tag lag der Bodensee im hellen Sonnenschein. Blitzblanker Himmel und hochsommerliche Temperaturen.

Nach einer anderthalbstündigen Stadtführung durch Friedrichshafen war eine Schifffahrt nach Konstanz angesagt. Die zweieinhalbstündige Fahrt führte über Immenstaad, Hagnau, Meersburg in den Überlinger See, vorbei an der Mainau bis nach Konstanz. Am frühen Abend wurden die Reiseteilnehmer mit dem Bus abgeholt und nach Meersburg gebracht.

Nach einem opulenten Abendessen nutzte man die Gelegenheit die Stadt zu erkunden. Ein malerischer Sonnenuntergang rundete den ereignisreichen Tag ab.

Die Heimreise erfolgte über Schaffhausen in der Schweiz. Ein Muss der Besuch des berühmten Rheinfalls. Es ist immer wieder ein Nervenkitzel diesem mächtigen Strom ganz nah zu sein.

Ein weiterer Zwischenstopp wurde in Freudenstadt eingelegt. Hier hatten die KTVler die Möglichkeit Mittag zu essen und einen Stadtbummel zu unternehmen. Freudenstadt ist für seinen größten umbauten Marktplatz Deutschlands bekannt.

Am Ende der dreitägigen Jubiläumsreise dankte Kur- und Tourismusvereinsvorsitzender André Kurtze Vereinsgeschäftsführerin Maria Günter für das kurzweilige Programm des dreitägigen Vereinsausflugs. KTV

