Drei Leichtverletzte bei Kollision

Bad Mergentheim.Drei Leichtverletzte und ein Sachschaden in Höhe von rund 21 000 Euro sind das Ergebnis einer Kollision zweier Fahrzeuge. Eine 19-Jährige war am Donnerstag, gegen 12.30 Uhr, mit ihrem Toyota Yaris auf der Wilhelm-Frank-Straße unterwegs. Während sie aus Richtung Kreisverkehr kommend nach links in Richtung Hangstraße abbiegen wollte, schätzte sie die Geschwindigkeit eines von rechts heranfahrenden VW Golf falsch ein. Am Steuer saß ein 20-Jähriger. Im Einmündungsbereich kam es zur Kollision. Dabei erlitten beide Fahrer sowie eine 64-jährige Beifahrerin im Toyota leichte Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte die Personen ins Krankenhaus. Die Autos mussten abgeschleppt werden. Außerdem entstand Schaden an einem Schild und einem Baum in Höhe von knapp 1000 Euro. Neben der Polizei und dem DRK war auch die Freiwillige Feuerwehr der Kernstadt im Einsatz. pol/Bilder: FN

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 30.01.2021