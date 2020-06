Drei Jahre des Bangens: Dealer dreht sein Leben um 180 Grad

Bad Mergentheim.Wie sind die Lebensverhältnisse des Angeklagten? Hat er ein festes Einkommen, einen Job mit Aufstiegschancen? Hat er familiäre Bindungen? Und noch wichtiger: Ist er zwischen Anklage und Verhandlung noch einmal auffällig geworden oder nutzte er die Zeit, um sein Leben zu ordnen?

Die Sozialprognose ist bei den Urteilsfindungen im Bad Mergentheimer Amtsgericht immer wieder von elementarer Bedeutung. Auch im Fall eines 33-Jährigen, dem zu Last gelegt wurde, wiederholt Cannabis gekauft und verkauft zu haben.

An Minderjährigen verkauft

Die Anklageschrift ist lang, die einzelnen Vergehen aber gar nicht so schwer – beim Verkauf ging es nie um Mengen über zwei Gramm, im Ankauf waren es maximal 30. Doch zum Nachteil des jungen Mannes war in sieben Fällen ein Minderjähriger involviert. Für den Verkauf an unter 18-Jährige sieht der Gesetzgeber ein Mindeststrafmaß von einem Jahr vor. „Der Gedanke dahinter“, so die Vorsitzende Richterin Susanne Friedl, „ist Dealer von Schulhöfen fernzuhalten.“ Seit 2017, also dem Jahr, in dem sich die Taten ereigneten, hängt diese Aussicht auf eine mögliche Haftstrafe wie eine dunkle Wolke über dem 33-Jährigen.

Dabei hat sich in der Zwischenzeit viel getan. „Ich habe einen anderen Weg eingeschlagen“, sagt der Angeklagte. Seinen Konsum hat er aufgegeben. „Ich habe eine Haarprobe mitgebracht“, sagt der gelernte Koch, der im Rahmen seiner Führerschein-MPU zurzeit in regelmäßigen Abständen auf Drogen getestet wird.

Das soziale Milieu, in dem er sich bewegt, könnte kaum unterschiedlicher zu dem vor drei Jahren sein. Statt Kifferkumpels heißt es nun: Familienverantwortung. Der 33-Jährige hat zwischenzeitlich seine neue Lebenspartnerin kennengelernt. Nun pflegt er die schwer an Rheuma erkrankte Frau. Außerdem kümmert er sich um ihre 16-jährige Tochter und den 18-jährigen Sohn.

In vorangegangenen Verhandlungen schwieg der Angeklagte. Zu dem Tatvorwurf des Verkaufs an Minderjährige machen die Zeugen gegensätzliche Angaben. Die entlastende Version entpuppt sich jedoch als Falschaussage.

Chatauszüge als Beweismittel

Chatauszüge lassen kaum Zweifel an dem (ehemaligen) dubiosen Nebenerwerb des 33-Jährigen. „Nimmt T. 15 von dir?“, „Er hat mir für mich nur Braunes (Haschisch, Anm. d. Red.) gegeben“, „Will der Tauschen gegen Grünes? (Cannabisblüten, Anm. d. Red.), warum wird sowas über meinen Kopf hinweg entschieden?“

Wird der 33-Jährige Angaben machen oder gar gestehen? „Nein“, sagt der Beschuldigte. „Klar“, sagt sein Anwalt. „Ja“, korrigiert sich der Angeklagte. Es gibt eine Unterbrechung. Der ehemalige Dealer und sein Strafverteidiger haben offenbar noch Redebedarf. Als der 33-Jährige zurück im Gerichtssaal ist, gibt er alles zu. Die restlichen Aussagen werden überflüssig, die Zeugen nach Hause geschickt. Auch, weil sie die Falschaussage wiederholen könnten. „Da lasse ich die jetzt nicht reinlaufen“, meint die Richterin. Lediglich der ermittelnde Polizist wird in den Zeugenstand gerufen und soll eine Einschätzung zur Person des 33-Jährigen geben.

„Es gab nur ein Telefonat zwischen uns.“ Was dem Angeklagten aber vielleicht nicht bewusst gewesen ist, ist, dass der Beamte mit ihm öfter auf seiner Arbeit im Einzelhandel zu tun hatte. „Dabei“, so der Polizist, „war er hinter der Theke immer freundlich und hat stets gute Tipps für die Kundschaft gehabt. Später habe ich ihn beim Einräumen der Regale gesehen. Da dachte ich mir noch: ’Wie schade, der hat eigentlich mehr Kapazitäten’.“ Diesen Einblick bezeichnete Friedl als sehr hilfreich. Bei ihrer Einschätzung müsse sie sich auf die Eindrücke aus dem Gerichtssaal verlassen. Diese spiegelten aber bei Weitem nicht immer die wahre Persönlichkeit des Angeklagten wider.

Das Urteil: Zwei Jahre auf Bewährung und eine Geldstrafe von 2000 Euro für das SOS-Kinderdorf. Der 33-Jährige atmet durch, er muss nicht ins Gefängnis. Damit dieser Kelch bei einer zweijährigen Strafe an ihm vorbei geht, bedarf es einer besonderen Begründung. Und hier greift die eingangs erwähnte Sozialprognose. Diese ist „sehr, sehr gut“, bescheinigt ihm die Richterin. Er strebt eine Position im unteren Management an. Außerdem kümmert er sich hingebungsvoll um die kranke Partnerin und ihre Kinder. „Das Geständnis kam spät, aber gerade noch rechtzeitig“, hat zuvor schon die Staatsanwaltschaft das beantragte Strafmaß begründet. „Er hat viel geordnet, was im Chaos war“, meinte im Anschluss sein Anwalt.

„Es war über die Zeit schon eine gewisse Belastung“, sagt der 33-Jährige über die drei Jahre des Bangens.

