Drachentöter als Ritter des Ordens

Bad Mergentheim.Rechtzeitig zur Eröffnung der Sonderausstellung „Der Deutsche Orden im Südwesten“, sowie anlässlich des Jubiläums „800 Jahre Deutscher Orden in Mergentheim“ hat der Museumsverein durch Ankauf einer Skulptur des Heiligen Georg die Trias der Ordenspatrone nun komplettiert. Bereits 2005 übergab der Verein eine Elisabeth, ebenfalls als Dauerleihgabe dem Deutschordensmuseum.

Die drei Patrone des Ordens gehen auf die Zeit der Kreuzzüge zurück. Hauptpatronin ist Maria, zu der nach Umwandlung des Hospitals von Akkon in den Ritterorden 1198 der Georg und nach ihrer Kanonisierung 1235 Elisabeth von Thüringen hinzu kommen. Diese Dreiheit ist bis heute geblieben. Dabei steht verbindend über den beiden Heiligen Georg und Elisabeth stets die Gottesmutter.

Interessant ist, dass die Dominanz der zwei gleichberechtigten Heiligen sich innerhalb des Ordens nach Region und Aufgabenstellung auch verändern konnte.

So spielte Georg nach Verlegung der Ordenszentrale vom Mittelmeerraum nach Preußen Anfang des 14. Jahrhunderts dort die absolut wichtigere Rolle, während im Reich Elisabeth die größere Verehrung zukam.

Die Sandstein-Skulptur aus der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts, zeigt den Heiligen als Drachentöter. Diese Szene wurde in der Kreuzzugszeit in die Georgslegende aufgenommen. Der christliche Kämpfer gegen das Böse sitzt in zeittypischer antikisierender Rüstung auf einem sich hoch aufbäumenden Ross. Das Kreuz auf seinem Schild kennzeichnet Georg gleichsam als Ritter des Deutschen Ordens. Nicht mehr vorhanden ist eine Lanze in der erhobenen Hand, mit welcher er dem Lindwurm den Todesstoß versetzt.

In der Kunst ist der Heilige Georg nicht nur beim Deutschen Orden ein beliebtes Motiv. Georg ist u.a. einer der vierzehn Nothelfer, Nationalheiliger der Litauer, Schutzpatron von Adelsfamilien, Städten, Kirchen.

In Mergentheim ist der Heilige im Deckengemälde der barocken Schlosskirche zu sehen, während ein Bild über dem linken Seitenaltar wie auch die große Plastik an der Kirchenfassade verschwunden sind. hd

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 26.07.2019