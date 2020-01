Donner packt Gelegenheit beim Schopf

Edelfingen.Wie in jedem Jahr eröffnete der Schützenverein Edelfingen das neue Schützenjahr mit dem traditionellen Dreikönigs-Preisschießen. Es ist ein Angebot des SV Edelfingen an die Bevölkerung, ihre Treffsicherheit mit dem Sportgerät Luftgewehr zu testen, bzw. sich einmal in der olympischen Sportart zu versuchen.

Die Auswertung der Scheiben ergab dann, dass die Hobbyschützen teilweise

...