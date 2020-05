Don Antonio: „Ich höre ständig die Sirenen“

Bad Mergentheim.Traditionell sammelte die Katholische Kirchenjugend auch 2020 nach Heilige Drei Könige wieder gegen eine Spende Weihnachtsbäume ein. Der Erlös wandert an ein Schulprojekt und ein Kinderkrankenhausprojekt in Peru. Durch die Coronasituation haben die Organisatoren abgesprochen, dass die Empfänger das Geld gerne auch für entsprechende Hilfsmaßnahmen nutzen können.

Von Don Antonio Colombo, dem italienischstämmigen Pfarrer aus Huacho (Peru), erreichte die Kirchengemeinde jüngst eine Mail: „Ostern, wahnsinnig groß ist für uns das Geschenk, das Markus und seine Freunde uns gegeben haben. Wir leben alle Einschränkungen nach den Schritten von Italien, das heißt: Quarantäne. Es sind alle zu Hause, auch ganze Tage lang. Und es gibt Tage, an denen nur Männer und andere Tage, an denen nur Frauen das Haus verlassen dürfen. Euer Geschenk (3000 Euro) ist für die Schule von Penico gedacht, deren Aufbau sofort mit dem Ausbruch des Virus gestoppt wurde. Bis wann? Die Menschen von Penico können nicht reisen und können nicht bauen. Mit neuer Hoffnung warten sie. Das Geld bleibt für sie auf der Bank. Es sei für Don Colombo schwer, es für den Virus-Notfall zu verwenden. Er dürfe das Haus nicht verlassen. Er ist 80 Jahre alt und damit Risikopatient. „Es gibt hier viele Schwierigkeiten ohne Medizin, mit wenig Wasser. . . Ich danke Ihnen im Namen der Lehrer und Kinder von Penico. Ich höre ständig die Sirenen der Krankenwagen, da ich in der Nähe des Krankenhauses wohne.“ Meine Gedanken sind in Deutschland, in Italien, bei allen die in Schwierigkeiten sind. Mit Hoffnung, Don Antonio“. Weitere 400 Euro wurden von der Katholischen Kirchengemeinde spontan an eine Jugendinitiative in Huacho überwiesen.

Sie hatten festgestellt, dass in den vielen kleinen Dörfern die Situation extrem ist. Dort leben viele Kleinbauern, die ihre Erzeugnisse nicht mehr nach Lima bringen durften, um sie zu verkaufen. Somit können sie ihre Familien kaum ernähren und auch die Erntehelfer bekamen keinen Job und keinen Lohn. Die Jugendlichen haben sich getroffen, um Pakete mit Reis, Zucker, Öl, Thunfisch, Milch, Seife, einem Mundschutz und etwas Kinderkleidung zu packen. Jedes im Wert von circa 20 Euro, da auch die Preise stark gestiegen sind. Unter Aufsicht und mit Erlaubnis der Polizei fuhren sie dann in kleine abgelegene Dörfer und haben die Waren verteilt. Gerne würden sie noch mehr helfen, aber da fehlt das nötige Kleingeld. kath

