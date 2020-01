DOG-Absolvent schuf „Missa“ aus Jazz und Tango

BAd Mergentheim.Ganz im Sinn seines Namens betritt der Chor Cappella Nova (CCN) musikalisches Neuland. Unter Leitung von Karl Rathgeber beginnen am 25. Januar die Proben für ein Konzert, das am Sonntag, 10. Mai in der Schlosskirche Bad Mergentheim aufgeführt wird. Es trägt den Titel „Missa – Jazz, Gospel, Tango“ und bringt Kompositionen von Ulrich Zeitler, Stephan Zebe, Martín Palmeri und Mark

