DMSG feiert die Meisterschaft

Bad Mergentheim.Bereits im Oktober 2019 startete die erste Luftgewehrmannschaft der Deutschmeister-Schützengilde (DMSG) in die neue Liga-Saison, die nun erfolgreich mit dem Sieg des Meistertitels in der Bezirksoberliga abgeschlossen wurde.

Der Saisonauftakt gelang direkt mit zwei Siegen gegen Oberkessach und den SV Bölgental.

Beide Wettkämpfe entschieden Markus Münig, Michael Krank, Harald Uhl, Marco Imhof und Jörg Bucherer mit jeweils 3:2 und somit jeweils zwei gewonnen Mannschaftspunkten für sich.

Auch in der zweiten Runde behauptete sich die DMSG erneut gegen den weiteren Gegner den SV Dörrmenz-Ruppertshausen. Wieder gingen die Mannschaftspunkte nach einem weiteren 3:2 Sieg an die erfolgreiche Mannschaft aus Bad Mergentheim, die von Nico Bauer mit unterstützt wurde – diesmal sogar mit deutlichem Abstand und fast zehn Ringen Vorsprung.

Die Erfolgsgeschichte schrieb sich sodann auch in der dritten Wettkampfrunde Anfang Dezember 2019 fort, als die DMSG erneut mit den Schützen Münig, Krank und Uhl zwei Wettkampfsiege klar machte – einmal gegen den SV Hengstfeld und am Nachmittag noch gegen die SGi Gaildorf.

Sechster Sieg in Folge

Den sechsten Sieg in Folge erzielten die Mergentheimer Luftgewehrschützen am vierten Wettkampftag der Bezirksoberliga am Wochenende in Weikersheim.

Am Vormittag traf die Abordnung der DMSG, diesmal bestehend aus Markus Münig, Michael Krank, Nico Bauer, Sören Beitel und Jörg Bucherer, auf die Mannschaft der SAbt. Niederstetten. Nach dem alle Schützen ihre 40 Wettkampfschüsse abgegeben hatten, stand es unentschieden zwischen den beiden Mannschaften.

In einem spannenden Stechen entschied Michael Krank das Duell nach dem zweiten Stechschuss für die DMSG. Mit 3:2 endete die Begegnung und bescherte der DMSG den vorzeitigen Titel in der Bezirksoberliga.

Die erste und einzige Niederlage der Saison musste die DMSG am Nachmittag gegen die Mannschaft aus Edelfingen hinnehmen. Zwar wurde die Truppe am Nachmittag noch durch Harald Uhl verstärkt und auch in dieser Begegnung entschied Michael Krank souverän das Stechschießen für sich, doch am Ende musste sich die DMSG dennoch mit einer 2:3-Niederlage gegen den SV Edelfingen geschlagen geben.

Aber die Freude über die zuvor erzielten Siege und den vorzeitig errungenen Meistertitel in der Bezirksoberliga überwog deutlich.

In der Einzelwertung der insgesamt 50 teilnehmenden Schützen behauptete sich die DMSG erneut mit zwei Sportlern unter den vorderen Plätzen.

So erreichte Michael Krank mit einer durchschnittlichen Ringzahl von 381,71 Platz fünf und Markus Münig mit einem Durchschnitt von 384,57 Ringen Platz zwei, lediglich getoppt von Anja Bühler vom SV Bölgental mit einer Ringzahl von 387,43 Ringen im Schnitt.

Bei der Meisterschaft, an der insgesamt acht Mannschaften teilnahmen, errang somit die DMSG den ersten Platz und somit den Meistertitel, gefolgt vom SV Oberkessach auf Platz zwei und dem SV Edelfingen auf Rang drei. mcm

