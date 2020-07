Digitale Lösungen über Corona hinaus?

In Zeiten von Corona gewinnen virtuelle Kontakte an Bedeutung – auch bei der Gewinnung von neuen Mitarbeitern, wie etwa das Beispiel von Würth Industrie Service zeigt.

Bad Mergentheim/Main-Tauber-Kreis. Die Corona-Krise beschleunigt vor allem eines: die digitale Transformation – auch in der Kommunikation. Denn jetzt schlägt die Stunde für die online-zentrierten Ansätze – ganz nach dem Motto virtuell und doch persönlich. Kennenlerngespräche führen die Kollegen der Würth Industrie Service GmbH & Co. KG derzeit virtuell. Recruiting-Events finden in digitalen Formaten statt.

Melanie Frank, Ausbildungsreferentin der Würth Industrie Service, sowie Nina Stauch, angehende Duale Studentin im Studiengang Bachelor of Science Angewandte Informatik bei der Würth Industrie Service, berichten von ihren Begegnungen als Recruiter und Bewerberin in Zeiten von Corona – virtuell, versteht sich.

Sicherheit an erster Stelle

„Die Würth Industrie Service hat ihre Personalgewinnung innerhalb weniger Tage an die veränderten Rahmenbedingungen angepasst“, erklärt Melanie Frank. Von Anfang an stehe die Sicherheit aller Mitarbeiter sowie Bewerber an oberster Stelle, heißt es in einer Pressemitteilung des Unternehmens.

Zuletzt führt das Unternehmen Bewerbungsgespräche zur Ausbildung völlig virtuell. Generell werden bei Würth Industrie Service physische Bewerbungsgespräche bevorzugt. „Wenn man einander gegenübersitzt und nonverbale Signale wahrnimmt, ist es natürlich etwas anderes“, so Melanie Frank. Doch aufgrund der Corona-Krise greift das Unternehmen im Rahmen des Bewerbungsprozesses auf digitale Kommunikationswege zurück.

Über technische Voraussetzungen sowie den Ablauf des digitalen Kennenlerngesprächs werden Bewerber bereits vorab informiert. Zum Gespräch wählen sie sich über einen Link in das Videokonferenz-System ein und tauschen sich anschließend mit Video und Ton mit der Personalabteilung aus. Worauf sich Bewerber in Zeiten virtueller Bewerbungsverfahren einstellen sollten, berichtet Nina Stauch. Die 20-Jährige ist die erste Duale Studentin der Würth Industrie Service, die ausschließlich auf virtuellem Wege eingestellt wurde. Derzeit wohnhaft in Nordrhein-Westfalen, zieht es die gebürtige Tübingerin vor, zurück in ihre Heimat zu kehren, um dort ein Studium an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg als Bachelor of Science Angewandte Informatik zu beginnen - und das bei der Würth Industrie Service als Dualem Partner.

An das Bewerbungsverfahren erinnert sich Nina Stauch noch heute zurück. „Ich denke, Telefoninterviews sind bereits zur Normalität geworden, anders verhält es sich im Falle der Videokonferenz als Ersatz zum gewöhnlichen Bewerbungsgespräch direkt vor Ort. Es ist eine völlig andere Welt, was nicht unbedingt schlecht sein muss. Im Gegenteil. Da das virtuelle Kennenlerngespräch in einer für mich gewohnten Atmosphäre stattgefunden hatte, fühlte ich mich sicherer und selbstbewusster. Die Vorbereitung auf mögliche Fragen ist dieselbe, ganz gleich ob im klassischen Gespräch oder virtuell.“

Doch laut Nina Stauch gehe es nicht nur darum, auf mögliche Fragen vorbereitet zu sein, sondern auch auf technische Herausforderungen. Funktionieren Ton und Kamera? Steht eine stabile Internetverbindung? Um mögliche Fehlerquellen zu vermeiden, empfiehlt die Bewerberin, das Gespräch vorab unter möglichst realen Bedingungen zu simulieren, nicht zuletzt, um die Technik zu testen.

Um ein persönliches Kennenlernen zwischen Mitarbeitern sowie Bewerbern dennoch zu ermöglichen, entschied sich die Würth Industrie Service für die Durchführung eines virtuellen Probetages. Nicht nur die Kollegen, sondern auch die Bewerberin konnte sich im Rahmen einer persönlichen Vorstellungsrunde einen näheren Eindruck verschaffen. Vertiefend wurden das Unternehmen sowie der Fachbereich in all seinen Facetten vorgestellt, um ein möglichst vollumfängliches Bild zu vermitteln.

Auch nach der Corona-Krise wird die Würth Industrie Service in Sachen Bewerbungsverfahren die Möglichkeiten digitaler Lösungen in Erwägung ziehen. Künftig kooperiert das Unternehmen beispielsweise mit dem Berufskolleg der kaufmännischen Schule Bad Mergentheim, indem es den und Schülern ein virtuelles Bewerbertraining bietet.

Die Würth Industrie Service treibt die digitale Transformation nach eigenen Angaben voran und hat in den vergangenen Jahren ihre Möglichkeiten in Richtung Kundenkommunikation ausgeweitet. Nun ist das Unternehmen dazu imstande, Systemlösungen sowie Produktsortimente rund um ein effizientes C-Teile-Management in einem virtuellen Showroom zu präsentieren. Damit schließt das Unternehmen die Lücke zwischen Telefon- und Videokonferenz sowie dem Erleben eines persönlichen Treffens vor Ort – und das bei Wahrung des aktuell so wichtigen „Social Distancing“. Der eigens entwickelte Showroom der Würth Industrie Service bietet ein vollumfängliches Repertoire an Funktionalitäten, um Kunden und Geschäftspartner eine beeindruckende virtuelle Welt vor Augen zu führen.

Zwar bietet Virtual Reality die beste Alternative, um in Zeiten von „Social Distancing“ entsprechend kommunizieren zu können, dennoch bevorzugt die Würth Industrie Service weiterhin das persönliche Gespräch vor Ort sowie den fachlichen Austausch auf Konferenzen, Messen und Veranstaltungen. pm

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 09.07.2020