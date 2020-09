Digitale Ausstattung wird besser

Trotz Corona-Krise beginnt an diesem Montag für rund 1,5 Millionen Schüler im Land wieder die Schule. Zur technischen Aufrüstung und bestehenden Problemen äußern sich die Schulleiter.

Bad Mergentheim/Weikersheim. Ziel sei so viel Präsenzunterricht wie möglich, verkündete die baden-württembergische Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) vergangene Woche mit Blick auf den Start des neuen Schuljahres und die anhaltende Corona-Krise.

Sie informierte laut Südwestrundfunk darüber, dass die Abstandsregeln in den Schulen im Land aufgehoben wurden und man stattdessen auf eine feste Gruppenzusammensetzung baue. Damit sollen Infektionen nachvollzogen und Quarantänemaßnahmen auf einzelne Klassen beschränkt werden. Außerhalb des Unterrichts gelte für alle Schüler ab der fünften Klasse eine Maskenpflicht.

Die Kultusministerin räumte auch gegenüber dem SWR Defizite bei der Digitalausstattung und der Breitbandversorgung ein. Dazu befragte unsere Redaktion die Schulleiter in der Region: Wie steht es bei Ihnen um die technische Ausrüstung, um im Notfall (wieder) Homeschooling umsetzen zu können? Welche Endgeräte und technischen Voraussetzungen fehlen an Ihrer Schule derzeit am dringendsten?

Schulleiter Christian Schlegl vom Deutschorden-Gymnasium Bad Mergentheim teilte mit: „Das letzte Halbjahr hat allen die Probleme deutlich vor Augen geführt. Vieles hängt vom Leistungsvermögen der jeweiligen Server ab. Hier sind wir gemeinsam mit der Stadt auf einem guten Weg und freuen uns in den nächsten Wochen auf eine deutliche Verbesserung unserer Möglichkeiten.“

Schulleiter Heiko Knebel und Konrektorin Denise Voit antworteten für die Kopernikus-Realschule Bad Mergentheim: „Die Schule wird noch in dieser Woche mit Laptops ausgestattet, die an Kinder verliehen werden, deren häusliche Ausstattung nicht ausreicht. Bereits im vergangenen Schuljahr wurden Tablets an Schüler verliehen. Wir entwickeln uns in der digitalen Ausstattung momentan mit großen Schritten weiter und werden dabei entsprechend wohlwollend vom Schulträger unterstützt.“

Schulleiter Axel Janke sagt für die Grund- und Realschule St. Bernhard in Bad Mergentheim: „Wir haben das Glück, dass wir bereits im Januar – unabhängig von Corona – mit einer eigenen Schulplattform und einem hauseigenen Server, auf welchen die Kinder mit eigenem Zugang von Zuhause aus zugreifen können, gestartet sind. Dazu folgte mit Fertigstellung der Baumaßnahmen in der Holzapfelgasse der Umstieg auf Glasfaser.

Die Zeit des Homeschoolings und der Sommerferien konnten wir zudem nutzen, um auch für den Präsenzunterricht in der Schule die Hardware auszubauen. Zeitgleich haben die Lehrer sich entsprechend fortgebildet und werden auch über die neugegründete Franziskusakademie des Ordensschulen Trägerverbundes hinsichtlich digitalem Unterricht vor allem mittels digitaler Fortbildungen unterstützt. Schülern, die im Fernlernunterricht nicht über die notwendige Hardware verfügen, sind wir in der Lage, ein angemessenes Arbeitsgerät leihweise zur Verfügung zu stellen.“

Rektorin Nicole Floeder erklärt für die Eduard-Mörike-Gemeinschaftsschule Bad Mergentheim: „Wir hatten den Bedarf bei Schülern abgefragt, die keine digitalen Endgeräte haben. Diese wurden vom Schulträger besorgt und sollen zum Schulstart an die gemeldeten Kinder ausgeliehen werden. Ein Großteil der Lehrkräfte hat einen Dienst-Laptop/I-Pad, jedoch noch nicht alle so dass teilweise Privatgeräte eingesetzt werden müssen.

Die Gemeinschaftsschule arbeitet seit Jahren mit einer digitalen Lernplattform, die sowohl im Präsenzunterricht als auch während coronabedingter Schulschließungen problemlos genutzt wird.“

Katja Serdaroglu, die kommissarische Schulleiterin der Grundschule Bad Mergentheim, teilt auf Anfrage mit: „Die Leihgeräte, die über die Stadt angeschafft werden sollen, sind noch nicht an der Schule vorhanden. Diese benötigen wir dringend, um im Falle von einer erneuten Schulschließung alle erreichen zu können. Dringend muss nach wie vor das WLAN-Netz ausgebaut werden, um Meetings auch von der Schule aus problemlos abhalten zu können.“

Rektor Rainer Iwansky von der Johann-Adam-Möhler-Schule Igersheim berichtet: „Die technische Ausstattung unser Schule ist hervorragend und es gibt hier keine Probleme. Sehr zu wünschen übrig bleiben die Angebote der Videokonferenzen, die das Land uns zur Verfügung stellt. Sie sind entweder qualitativ schlecht oder leistungsschwach.“

Rektor Peter Pflüger sagt für die Gemeinschaftsschule Weikersheim: „Der Digitalpakt wird aktuell umgesetzt und alle Klassenzimmer in der Sektion I erhalten bis zu Schuljahresbeginn digitale Tafeln. Es ist geplant, über das Sofortausstattungsprogramm des Landes Baden-Württemberg Endgeräte zu bestellen.“

Schulleiter Benedikt Amann vom Bildungszentrum Niederstetten erklärt kurz und bündig: „In der medial-technischen Arbeitsgruppe von Schulträger und Schule werden nächste Schritte parallel zum Unterricht vor Ort eingeleitet.“

Und Rektorin Diana Romen ergänzt für die Realschule Creglingen: „Während der Sommerferien wurde die Technik bei uns nochmals aufgerüstet.“

Keine Antworten erreichten die Redaktion von der ebenfalls angefragten Lorenz-Fries-Schule Bad Mergentheim und vom Gymnasium Weikersheim.

