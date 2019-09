Dietrich Grönemeyer über Kräuter

Der Vorverkauf für Dietrich Grönemeyer hat begonnen. © Die Lucia

Bad Mergentheim.Dietrich Grönemeyer, prominenter Verfechter einer wissenschaftlich begründeten ganzheitlichen Weltmedizin, zeigt in seinem Buch „Selbst heilen mit Kräutern“ mit seiner Tochter Friederike Grönemeyer, Heilpraktikerin und Psychologin, wie man Heilkräuter zu Hause selbst richtig einsetzt.

Das Buch konzentriert sich dabei auf Heilkräuter, die besonders wirksam, gut erforscht und von nationalen und internationalen Institutionen wie der Europäischen Arzneimittel-Agentur (EMA) oder der Weltgesundheitsorganisation (WHO) beschrieben und empfohlen werden oder in medizinische Leitlinien aufgenommen wurden. Die beiden Autoren plädieren besonders dann für den Einsatz von Heilpflanzen, wenn es um Vor- und Nachsorge sowie die Therapiebegleitung geht. Die heilsame Wirkung soll hier nicht die Schulmedizin ersetzen, sondern den Heilungsprozess fördern, unterstützen und gegebenenfalls die Medikamentengabe sinnvoll eindämmen oder präventiv genutzt werden.

Grönemeyer kommt am Dienstag, 3. März 2020 um 20 Uhr in die Buchhandlung Rupprecht in der Burgstraße 12 in Bad Mergentheim Bad Mergentheim. Eintrittskarten gibt es bereits jetzt im Vorverkauf in der Buchhandlung. pm

