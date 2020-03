Diesmal auch zwei Lokalmatadorinnen dabei

Bad Mergentheim.Das Jugendhaus Marabu startet diese Woche mit zwei Veranstaltungen in den Frühling. So wird es am Donnerstag, 12. März, ab 20 Uhr im Kino Movies den 3. Tauber (Poetry)Slam geben – mit dabei sind diesmal auch zwei junge Frauen aus Bad Mergentheim.

So werden die beiden Schülerinnen Michelle Fritsch und Sabrina Zehrmani ins Rennen gehen, ebenso wie Rebecca Treger aus Nürnberg und Marieke Fiala aus Coburg. Moderator und Slammaster Martin Hönl aus dem mittelfränkischen Dietenhofen verspricht aber noch zwei weitere Künstler, die allerdings erst kurzfristig bekannt gegeben werden können.

Beginn der Veranstaltung im Movies ist 20 Uhr. Karten gibt es an der Abendkasse und an den Vorverkaufsstellen der Sparkasse in der Härterichstraße, in der Stadtbücherei, im Movies sowie im Jugendhaus Marabu. Der Tauber Slam findet diesmal im Rahmen der Kinder- und Jugendbuchwoche der Stadt Bad Mergentheim statt. Nur zwei Tage später, am Samstag, 14. März, wird dann der dritte Mergentheimer Fashion Flohmarkt um das Marabu herum stattfinden. So wird es Stände im Stadtgarten geben und, da die Warteliste mit potenziellen Verkäufern recht hoch ist, bei gutem Wetter auch im Außenbereich des Marabu. Ob der Außenbereich freigegeben wird, entscheidet sich allerdings erst kurzfristig, da die Veranstalter bei schlechtem Wetter und vor allem starkem Wind Stände im Außenbereich für nicht sinnvoll halten. Beginn ist um 14 Uhr und Ende des Flohmarkts ist für 18 Uhr vorgesehen.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 09.03.2020