Die Zecken sind auf dem Vormarsch

Seit Jahren weiß man um die Gefährlichkeit der Zecken. Nun hat die hiesige Zecke Verstärkung bekommen. Keine guten Nachrichten für Naturliebhaber.

Bad Mergentheim/Main-Tauber-Kreis. Ein Spaziergang an der frischen Luft tut gut. Und auch das Wandern über Stock und Stein, in Feld und Flur macht Spaß. Aber in der Natur ist auch Vorsicht geboten – vor den Zecken.

Gefährlichstes Tier Deutschlands

Wie die Universität Hohenheim anlässlich des ersten süddeutschen Zeckenkongresses mitteilte, verursacht kein anderes Tier in Deutschland so viele Krankheitsfälle wie dieser Blutsauger. Nicht umsonst fordern Gesundheitsminister Manfred Lucha und Regierungspräsident Wolfgang Reimer: „Auch in Coronazeiten nicht den wichtigen und wirksamen Schutz einer FSME-Impfung vergessen.“

FSME (Frühsommermeningoenzephalitis) und Lyme-Borreliose sind die am häufigsten durch Zecken übertragenen Krankheiten. FSME ist eine durch das FSME-Virus ausgelöste Erkrankung, die mit grippeähnlichen Symptomen, Fieber und bei einem Teil der Patienten mit einer Meningoenzephalitis, der Entzündung von Gehirn und Hirnhäuten, verläuft. Die Lyme-Borreliose wird durch ein Bakterium verursacht und kann verschiedene Organe angreifen, unter anderem die Gelenke und das Herz.

FSME – Zahlen im Land

Dem Landesgesundheitsamt Baden-Württemberg wurden bis 29. Juni für dieses Jahr 92 FSME-Fälle übermittelt. Das sind deutlich mehr als im Vergleichszeitraum des Vorjahrs 2019 mit 55 Fällen. Im gesamten Jahr 2019 wurden 172 FSME-Meldungen in Baden-Württemberg verzeichnet.

Main-Tauber-Risikogebiet?

„Der Main-Tauber-Kreis ist ein Risikogebiet für eine FSME-Infektion, so wie alle Land- und Stadtkreise in Baden-Württemberg außer dem Stadtkreis Heilbronn“, weiß Markus Moll, Pressereferent im Landratsamt des Main-Tauber-Kreises. Dabei ist die Zahl der Infektionen, trotz wachsender Zecken-Populationen, nicht weiter angestiegen. Eine Erklärung dafür liefert die steigende Zahl der FSME-Impfungen in den Jahren 2006 bis 2010. Leider nehmen die Impfungen seit 2011 kontinuierlich ab, ein Ansteigen der Krankheitsfälle kann daher nicht ausgeschlossen werden. Gegen die Lyme-Borreliose gibt es dagegen gar keine Impfung, sie kann jedoch gut mit Antibiotika behandelt werden.

Was kann ich tun, um gar nicht erst von Zecken gestochen zu werden? Markus Moll sagt dazu: „Die aktive Immunisierung (Impfung) stellt einen wirksamen Schutz für potenziell gefährdete Einwohner und Besucher von Risikogebieten da. Ein wichtiger Grundsatz der Prävention der FSME und auch der Borreliose ist, Zeckenstiche nach Möglichkeit zu vermeiden.“

Häufig erfolgt die Infektion im eigenen Garten oder bei Spaziergängen in der Natur. Die Zecke klettert beispielsweise auf einen Grashalm oder ein Gebüsch. Kommt ein Tier oder ein Mensch vorbei, wird sie bei Kontakt abgestreift und hält sich fest. Zecken fallen nicht von Bäumen und können nicht springen.

„Wichtig sind daher praktische und leicht umzusetzende Schutzmaßnahmen. So sollte man in der Natur möglichst lange Kleidung und festes Schuhwerk tragen. Auf heller Kleidung lassen sich Zecken leichter entdecken und entfernen. Daheim sollte man seinen Körper gründlich nach Zecken absuchen. Wichtig ist dies vor allem in Hautfalten, da Zecken das feuchtwarme Milieu mögen“, erklärte die Präsidentin des Landesgesundheitsamtes, Dr. Karlin Stark.

Was ist zu tun, wenn mich doch eine Zecke erwischt hat? Für diesen Fall gibt es klare Regeln. Zunächst einmal darf die Zecke niemals mit Öl, Kleber oder anderen Mitteln beträufelt werden, die manche als „altbewährte“ Hausmittel kennen. Dies kann das Tier reizen und zur Folge haben, dass die Zecke den Speichel und somit mögliche Infektionserreger abgibt. Stattdessen sollte die Zecke sehr schnell, um einer Infektion vorzubeugen, mit einer Pinzette oder einem speziellen Zeckenentfernungsinstrument möglichst komplett entfernt werden. Hierzu greift man die Zecke nahe der Hautoberfläche, also an ihren Mundwerkzeugen (niemals am vollgesogenen Körper!) und zieht sie langsam und gerade aus der Haut. Die Zecke sollte dabei möglichst nicht gedreht werden. Nach Entfernung der Zecke ist eine sorgfältige Desinfektion der Wunde erforderlich.

Noch einmal Markus Moll vom Landratsamt: „Bleibt ein kleiner Rest, sind dies Teile der Beißwerkzeuge, die in der Regel abgestoßen werden, sicherer ist die Entfernung durch eine Ärztin oder einen Arzt. Bei einer zunehmenden oder nicht abblassenden Rötung muss auf jeden Fall ein Arzt aufgesucht werden, weil ein sich eventuell einstellender Borrelieninfekt antibiotisch behandelt werden muss.“

Tropische Riesenzecke

In letzter Zeit konnte man öfter von einer neuen Zeckenart in Deutschland lesen. Die über Zugvögel eingeschleppte Hyalomma-Zecke. Sie ist etwa doppelt bis dreimal so groß wie die bei uns üblichen heimischen Zecken.

Charakteristisch sind die gestreiften Beine, mit denen die Zecken schnell und aktiv auf ihre Beute zu krabbeln. Dabei sind die spinnenähnlichen Tiere äußerst schnell. Besonders häufig wurden diese Zecken an Pferden gefunden, aber auch der Mensch kann als Wirt dienen.

Die üblicherweise in Teilen Afrikas sowie in einigen Regionen Südosteuropas verbreiteten Hyalomma-Zecken können gefährliche Krankheitserreger in sich tragen – darunter das Krim-Kongo-Virus, welches beim Menschen das schwere, bisweilen sogar tödliche Krim-Kongo-Hämorrhagische-Fieber (CCHF) verursacht.

Zur Panik besteht allerdings (noch) kein Grund: 2018 wurden 19 Exemplare aus acht Bundesländern (Bayern, Baden-Württemberg, Hessen, Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen, Brandenburg, Berlin und Schleswig-Holstein) dem Robert-Koch-Institut eingeschickt und untersucht. Keine der untersuchten Zecken trug den Erreger des Krim-Kongo-Hämorrhagischem Fiebers in sich. Allerdings hat das Robert-Koch-Institut angekündigt sehr aufmerksam zu verfolgen, wie sich die Population dieser hier neuen Zeckenart entwickelt.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 07.07.2020