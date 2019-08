Die Urlaubsermöglicher vom Eindachhof

Zurzeit sind Sommerferien. Und damit ist Hochsaison bei den „Urlaubsermöglichern“ vom Eindachhof. In der Tierpension fühlen sich Vierbeiner pudelwohl.

Dainbach. Akila, Sky und Meilo tollen im Garten herum. Es geht hinein in den Bach und wieder zurück auf die Wiese. So schnell sprinten sie durch das Grün, dass ihr Fell im Handumdrehen wieder trocknet. Käme da nicht schon der nächste herzhafte Sprung ins kühle Nass.

So ganz kann Schäferhund Meilo nicht mit dem verspielten Labrador Sky schritthalten – und schon gar nicht mit der jungen Bulldogge Akila. Er betrachtet das Geschehen lieber aus der Ferne – dafür aber mit gespitzten Ohren und wachen Augen.

Die Vierbeiner machen auf dem „Eindachhof“ exakt dasselbe wie ihre Herrchen gerade auf Mallorca oder in Tansania: Urlaub. Dass es sich auch wie ein solcher anfühlt, dafür sorgen „Herbergsmama“ Helga Barnert-Gmelin, ihr Partner Norbert Waltert und ihr Team.

Sommerferien, das ist auf dem Eindachhof Hochsaison. 220 Beine spazieren zurzeit über das weitläufige Gelände. Unter den 40 Hunden finden sich viele verschiedenen Rassen: vom Yorkshire Terrier über den Spaniel bis hin zu den großen Vierbeinern, den Schäferhunden oder Doggen. Außerdem beherbergt man gerade 15 Katzen. Hinzu kommen die Zweibeiner, also Barnert-Gmelin und ihre sechs Mitarbeiter.

Die Pension ist voll bis unters Dach, oder besser gesagt, bis unter die Dächer. Denn trotz des Namens „Eindachhof“ gibt es zwei – jeweils eines auf jedem Hundehaus.

Die „Gäste“ kommen aus einem Radius von 200 Kilometern. Ein Aufnahmestopp herrscht bereits seit Mitte Juli. „Wir brauchen ja noch Platz für unsere ’Stammgäste’“, begründet dies Barnert-Gmelin.

Trotz der Vollbelegung ist es erstaunlich still auf dem Hof. Das Panoramafenster ist verspiegelt und lässt keinen Blick in das Innere des Gebäudes zu. Erst wenn man ganz nah ans Fenster herangeht, kann man hineinschauen. Und blitzschnell ist es vorbei mit der Stille: Eine wütende Spitzmama hat den Beobachter entdeckt und kläfft ihn böse an. „Hunde reagieren ähnlich wie Menschen“, erläutert Barnert-Gmelin. „Sie mögen es nicht, wenn ein Fremder auf einmal durch das Fenster schaut.“ Im Inneren der Hundehäuser fällt zunächst ein langer Flur ins Auge. Gesäumt wird er von den Wohnparzellen der Pensionsgäste und von den Dauer-Hausbewohnern, den Mittelspitzen. Die werden auf dem „Eindachhof“ gezüchtet. Die weißen nennt Helga Barnert-Gmelin liebevoll „Eisbären“, die braunen sind die „Grizzlys“. Zurzeit haben sie Nachwuchs. Hinter jeder besonders aggressiv bellenden Spitzmama tapsen flauschige Welpen herum, toben miteinander oder blicken verschlafen drein.

Die Wohnparzellen der Hunde sind sind mit Bettchen und Liegeschalen möbliert. „Alles Marke Eigenbau“, erläutert Barnert-Gmelin. Da ist es praktisch, dass ihr Lebensgefährte gelernter Schreiner ist. Im Sommer sind auch die Außengehege sehr beliebt.

Unter dem Dach der Tierpension haben es sich auf zwei Stockwerken die Katzen gemütlich gemacht. An allen Ecken und Enden wird man von Augenpaaren beobachtet – vom Dachbalken aus, einem Körbchen auf dem Küchenschrank oder unauffällig um die Ecke lugend.

Den Grundriss für die Anlage des Eindachhofs hat Barnert-Gmelin sorgfältig und über Jahre hinweg geplant. Während ihre Klassenkameradinnen die Langeweile des Schulunterrichts damit überbrückten, dass sie bereits ihre Hochzeit planten, entwarf Barnert-Gmelin lieber einen Grundriss für ihren eigenen Tierhof. Mit 20 kam sie ihrem Traumberuf ein ganzes Stückchen näher: als Tierschützerin nahm sie die ersten Vierbeiner in ihrer städtischen Wohnung in Obhut.

Zehn Jahre später lernte sie dann ihren späteren Mann und Besitzer des „Eindachhofs“ kennen. Dieser war zwar als Vollerwerbshof gebaut worden, wurde aber schon damals nur noch zur Hobbytierhaltung genutzt. Der Hof bietet perfekte räumlichen Gegebenheiten für die Tierpension. 1989 wird das Hotel Vierbeiner also ins Leben gerufen – vor exakt 30 Jahren. Helga Barnert-Gmelin hat sich damit ihren Lebenstraum erfüllt.

Das Telefon klingelt. Jeder der Mitarbeiter hat eines davon in der Tasche. Die andere ist voll mit Leckerlis. „Ich geh’ jetzt mit Luci und Tina raus“, sagt eine Mitarbeiterin am anderen Ende der Leitung. Die Betreuung der Gäste bedarf einer steten Absprache und Koordinierung. Denn längst kann nicht jeder Vierbeiner mit jedem. Trotzdem sollen sie alle viermal am Tag auf die insgesamt 1,5 Hektar großen Spielwiesen hinaus.

„Wir bilden dafür Zweier- oder Dreiergruppen“, erläutert die Hundehotel-Besitzerin. „Dabei achten wir darauf, dass wir möglichst Tiere ähnlichen Temperaments und unterschiedlichen Geschlechts miteinander auf die Wiese lassen. Gleichgeschlechtlich, das bedeutet immer Zündstoff.“ Das klappe ganz gut. Trotzdem komme es auch auf Gefühl und Erfahrung an.

Denn es gibt auch schwierigere Gäste – ganz temperamentvolle oder extrem ängstliche beispielsweise. Auf sie müsse man dann besonders einfühlsam eingehen, weiß die Besitzerin des Groß-Gold-Hundesportabzeichens: „Wir sind Freunde des Mittelwegs. Ruhig auf der einen Seite, aber bestimmt auf der anderen.“

Der zurzeit schwierigste Gast ist eine läufige Hündin. „Sie muss selbstverständlich einzeln betreut werden.“ Denn die Dame verdrehe sogar kastrierten Rüden den Kopf. Damit sich nicht die „Falschen“ über den Weg liefen seien die Zugangswege und Gehege abgezäunt. Darüber hinaus gebe es auf dem Areal über 200 Türen. „Dackeldicht“, laute der hausinterne Sicherheitsstandard, der vor allem bei der äußeren Umzäunung gelte. Dass einer der Tiergäste vom „Eindachhof“ ausbüxt wäre nämlich eine Horrorvorstellung.

Auch wenn man auf dem Eindachhof über viel Erfahrung verfügt: Zu schwierig dürften die Hunde auch nicht sein. Das ist eines der Kriterien für die Aufnahme. Bissige Vierbeiner oder sozial gänzlich unverträgliche nehme man nicht.

Generell gelte es bei der Aufnahme so manches zu beachten. Welche Gewohnheiten oder Eigenheiten hat der Hund? Braucht er ein spezielles Futter? Medikamente? Gibt man ihm eine Kuscheldecke vom „Eindachhof“ oder bringt er seine eigene mit?

Die Vierbeiner unterbrechen ihr Spiel. Menschen nähern sich dem „Eindachhof“, betreten das Gelände. Die Hunde drücken ihre Schnauzen gegen die Fenster, stehen aufrecht an den Zäunen.

Die Besucher sind etwas zögerlich, bleiben erst einmal am Tor stehen. Doch ihr Kommen ist angekündigt, Hündin Diva sitzt schon in den Startlöchern. Sie setzt zum Sprint an, als sie ihr Herrchen und Frauchen sieht.

Könnte Diva sprechen, sie würde vermutlich Folgendes sagen: „Schön war’s auf dem ’Eindachhof’. Aber jetzt will ich bitte wieder mit nach Hause.“

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 20.08.2019