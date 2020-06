Die Serenaden-Saison ist endlich eröffnet

Kalt und nass war das Wetter, als das Turmblasen – eine Stiftung der Fränkischen Nachrichten – endlich am Freitag in die 66. Saison startete.

Bad Mergentheim. Alles war anders in diesem Jahr, kein lauer Sommerabend, keine flotten Klänge der Stadtkapelle, die traditionell auf dem Deutschordenplatz zur Serenade lädt, keine Menschenmenge: Nur wenige Zuhörer lauschten in gebotenem Abstand den abendlichen Weisen des Quartetts auf dem Bläserturm, das am vergangenen Freitag das FN-Turmblasen eröffnete. Eigentlich erstaunlich, dass nur eine Handvoll treue Fans zu dieser ersten öffentlichen Kulturveranstaltung seit Monaten kam, angesichts der lautstarken Rufe zahlreicher kunstbeflissener Mitbürger nach Öffnung der Konzerte.

Einen Monat später als gewöhnlich ging nun also das abendliche Ständchen mit Solotrompeter Maximilian Ortmeier endlich in die 66. Saison. Aus luftiger Höhe grüßte das Quartett der Stadtkapelle Bad Mergentheim das Publikum auf dem Deutschordenplatz, aber auch solche, die sich an ihren Fenstern und Balkonen an den festlichen Klängen erfreuten.

Das Abend-Konzert begann mit „Two Trumpet Tunes and Ayre“, von Henry Purcell, ehe die vier Musiker Solotrompeter Maximilian Ortmeier, Florian Wallny (Trompete), Jonas Wallny und Hubert Holzner (beide Posaune) aus den Fenstern der Türmerstube die Volkslieder „Die Gedanken sind frei“, „Im Krug zum grünen Kranze“ und „Ännchen von Tharau“ erklingen ließen. Festlich ging es weiter mit zwei Tänzen des Barock-Komponisten Johann Christoph Pezel sowie dem Bourée aus der Feuerwerksmusik von Georg Friedrich Händel.

1954 war die liebgewonnene Tradition durch den damaligen FN-Chefredakteur Fritz Behr ins Leben gerufen worden. Während der Sommermonate spielte seitdem jeden Freitag zunächst der legendäre Stadtmusikdirektor Kurt Hinze ein Abendständchen vom Bläserturm, sein Nachfolger war ab 1968 Rudi Braun. Von 1988 bis 2013 stieg Solotrompeter Uwe Kurz wöchentlich die 202 Stufen hinauf ins Turmstübchen, um volkstümliche Weisen über der Stadt erklingen zu lassen. Vor sechs Jahren übernahm Maximilian Ortmeier die Aufgabe des Turmbläsers und lässt seither einmal freitags im Monat seine Melodien hoch über der Stadt erklingen.

In die sehr kühle und nasse Nacht entlassen wurden die Zuhörer mit dem Abendlied „Guten Abend, gut’ Nacht“.

Das FN-Turmblasen mit Solotrompeter Maximilian Ortmeier findet noch an folgenden Abenden statt: Freitag, 3. Juli, Freitag, 7. August, und Freitag, 4. September, jeweils um 21 Uhr auf dem Deutschordenplatz.

Das Abschluss-Turmblasen ist am Freitag, 2. Oktober, ebenfalls um 21 Uhr geplant.

