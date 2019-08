„Die Schule wird mir brutal fehlen“

Bad Mergentheim.Zum Ende des Schuljahres wurden drei Lehrkräfte der Kopernikus-Realschule verabschiedet. Für Evelyn Nuber und Louisa Netz soll der berufliche Werdegang an anderer Stelle fortgesetzt werden, während Angelika Heil nach langjährigem und erfolgreichem pädagogischen Wirken in den wohlverdienten Ruhestand entlassen wurde.

Evelyn Nuber wirkte knapp 15 Jahre als Lehrerin für AES (Alltagskultur, Ernährung, Soziales), Mathematik und Religionslehre an der Bildungseinrichtung.

Mit Beginn des kommenden Schuljahres wird sie nun an die Realschule in Krautheim versetzt und dort sicher mit ihrer frischen und humorvollen Art bereichern. Auch die Referendarin Louisa Netz verlässt nach eineinhalbjähriger Ausbildung die Schule und wird fortan in der Nellenburg Verbundschule Stockach unterrichten. Mit tollen Ideen wird sie dort gewiss die Schüler für ihre Fächer Englisch, BNT (Biologie, Naturphänomene und Technik) und Religionslehre begeistern.

Angelika Heil war nun schon seit 2005 an der Kopernikus-Realschule. Es hatte viele Jahre gedauert, um an ihre Traumschule zu kommen. Geboren wurde sie 1957 in Graben-Neudorf bei Bruchsal. Nach Abitur und Studium an der PH Heidelberg trat sie 1982 ihr Referendariat an. Während ihres Berufslebens war sie an verschiedenen Schulen tätig. Auf eigenen Wunsch hin auch an der Grund- und Hauptschule Stuttgart, einer sozialen Brennpunktschule und am Bildungszentrum Niederstetten. Selbst vor einem Diplomstudium der Schulverwaltung sowie Volksschulkursen neben der Arbeit machte sie nicht Halt. Erst beim fünften Versetzungsantrag war es endlich soweit und sie kam nach Bad Mergentheim. Dort fand ihre Wanderschaft ein Ende. Sie konnte endlich zur Ruhe kommen und fühlte sich direkt als „Kopernikanerin“.

Neben der Vermittlung ihrer Fächer Englisch und Chemie lag ihr besonders die Zusammenarbeit mit den Schülern am Herzen. Denn Unterrichten war für sie viel mehr als Pauken. Für die Vollblutpädagogin war die Erziehung und Bildung von Jugendlichen nicht einfach nur Beruf, sondern immer eine Herzensangelegenheit. Die Schüler bezeichnete sie gerne als „mei Kinners“. Daher war sie sowohl bei ihnen als auch den Kollegen beliebt. Es dauerte nicht lange, bis sie mit ihrem Organisationstalent und ihrem Kommunikationsgeschick die Schule an verschiedenen Stellen prägte, gestaltete und weiterentwickelte. Als Mentorin unterstützte sie immer bereitwillig junge Lehramtsanwärter bei ihren ersten pädagogischen Gehversuchen.

Darüber hinaus werden Schullandheimaufenthalte, Theateraufführungen, Englandfahrten, Schulhausübernachtungen und Elternstammtische schon fast zur Randnotiz. Abschließend sagte sie, Lehrersein war ihr Leben, sie habe für ihren Beruf gebrannt und werde von den Erinnerungen zehren. Denn die Schule werde ihr „brutal fehlen“. Und sie der Schule auch. Dementsprechend würdigte Rektor Heiko Knebel ihr langes und erfolgreiches Arbeitsleben und wünschte ihr für die Zukunft mehr Zeit für ihre Hobbies, damit sie ihren Ruhestand auf dem Golfplatz genießen könne.

Im Rahmen einer persönlichen Abschiedsfeier, die auch melancholischen Augenblicken Raum bot, bedankten sich die Schulleitung und das Kollegium der Kopernikus-Realschule bei ihren sympathischen Kollegen für ihren Einsatz und wünschten ihnen für ihren weiteren Lebensweg alles Gute. Anschließend wurden alle zu einer kleinen Feier eingeladen, bei der man noch lange beisammen saß. kop

