„Die Schulden der Stadt gehen durch die Decke“

Bad Mergentheim.„Die Haushaltslage der Stadt ist dramatisch. Wir müssen 8,6 Millionen Euro neue Kredite im Kernhaushalt aufnehmen und 8,7 Millionen Euro im Eigenbetrieb ’Abwasser’. In den nächsten drei Jahren kommen noch einmal fast 30 Millionen Euro dazu“, sagte Thomas Tuschhoff für die Grünen: „Damit gehen unsere Schulden durch die Decke.“

Die Ursachen dafür seien vielfältig. In der Vergangenheit wurde Geld verschwendet und Einnahmemöglichkeiten wurden nicht ausgeschöpft. Nach wie vor belasten die ’Solymar’-Schulden, die Zuschüsse für die Kurverwaltung und das Deutschordensmuseum den Haushalt. Hinzu kommt Verschwendung mit überdimensionierten, luxuriösen Feuerwehrgerätehäusern, Neubau der DOG-Turnhalle statt Sanierung der alten, ein dritter Brückenheiliger für Markelsheim oder eine Beregnungsanlage im Deutschorden-Stadion. Empörend finden wir, dass das Städtenetzwerk Hohenlohe Plus auch mit unserem Geld den Basketballverein Hakro Merlins in Crailsheim sponsert.

Entgegen unserer Forderung, erst einmal einen Grundsatzbeschluss über die Zukunft unserer Freibäder herbeizuführen, hat die Verwaltung eigenmächtig die Planung für ein neues Naturfreibad in Althausen beauftragt, das eine siebenstellige Summe kosten würde. Schlimmer noch, dabei hat sie den Gemeinderatsbeschluss missachtet, der die Planungskosten unter Bewirtschaftungsvorbehalt gestellt hatte.

Durch das Wachstum unserer Stadt steigen die Ausgaben für Bildung und Betreuung exorbitant. Dort können und wollen wir nicht sparen. Unsere Kinder sollen einen guten Start ins Leben haben. Um den zu erfüllen muss an anderer Stelle konsequenter gespart werden als bisher. Das strukturelle Defizit im Haushalt muss abgebaut werden. Wir haben einmal mehr eine Haushaltskonsolidierungskommission vorgeschlagen, die dem Gemeinderat den Weg zu solideren Finanzen aufzeigen soll. Wir brauchen eine Aufgabenkritik ohne Tabus und effizientere Verwaltungsstrukturen. Gleichzeitig müssen alle vorhandenen Einnahmemöglichkeiten ausgeschöpft werden. Dazu zählen wir etwa Benutzungsgebühren für Sporthallen und Sportplätze sowie Gebührenerhöhungen.“

Tuschhoff weiter: „Mit unseren Haushaltsanträgen haben wir zwei Ziele verfolgt: Wir wollten erstens die Neuverschuldung reduzieren und zweitens den Klimaschutz voranbringen. Mit einem Jobticket für die Mitarbeitenden in der Verwaltung, mit der Umstellung auf klimaneutral erzeugten Heimatstrom und die beginnende Umstellung des städtischen Fuhrparks auf Elektrofahrzeuge ist ein Anfang gemacht. Beim Wohnungsbau hat für uns die Innenentwicklung Vorrang vor der Erschließung neuer Baugebiete auf landwirtschaftlich genutzten Flächen. Wir wollen eine städtische Wohnungsbaugesellschaft, um bezahlbares Wohnen in Bad Mergentheim möglich zu machen.

In manchen Punkten hätten wir uns zwar einen konsequenteren Sparkurs und andere Prioritäten gewünscht. Zusammenfassend kann ich aber feststellen, dass der Gemeinderat in der Krise zusammengerückt ist. Wir danken den Ortschaftsräten, die bereit waren, angesichts der Finanznöte manchen Wunsch zurückzustellen.“ sabix

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 19.12.2020