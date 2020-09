Die Odyssee geht weiter

Bad Mergentheim.Das interkulturelle Theaterprojekt „Odyssee – des Lebens“ kehrt nach zwei Jahren Tour und ausgezeichnet mit den drei renommiertesten Amateurtheaterpreisen in die Heimat zurück.

Mit ihrer Neuproduktion „Odyssee duo“ knüpft die generationenübergreifende Spielgruppe der Studiobühne Bad Mergentheim an die „Odyssee – des Lebens an“. Dieses Mal bildet der zweite Teil des Homer’schen Epos die Grundlage der Stückentwicklung. Gespielt wird im Dominikaner-Kloster. In Szene gesetzt wird „Odysse duo“ von Regisseur Florian Brand. Mit dabei sind die Dramaturgin Dr. Anna Wiczorek, und die Theaterpädagogin Virginie Bousquet. Premiere ist am heutigen Donnerstag, 24. September. Weitere Aufführungen: Freitag 25., Samstag 26., und Sonntag, 27. September, jeweils um 19.30. Karten können bei Moritz und Lux erworben werden. Restkarten an der Abendkasse.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 24.09.2020