„Die neue Brücke wird ein Hingucker“

Lange schien sich nur wenig zu bewegen an und auf der Baustelle der Kurparkbrücke. Doch seit Donnerstag haben die Männer vom Bau richtig viel zu tun, und dabei hat Maßhaltigkeit Priorität.

Bad Mergentheim. Es ist eine besondere Baustelle, die sozusagen unter „öffentlicher Beobachtung“ steht: Der Neubau der Kurparkbrücke ist ein wichtiges Thema bei fast allen Kurpark-Besuchern sowie bei jenen, die den schnellen Weg in die Altstadt schätzen. Seit Monaten ist der Weg versperrt; die alte Brücke wurde abgerissen, ein umständlicher Umweg wurde und ist nötig. Doch nicht mehr lange, denn seit Donnerstag wird mit viel Eifer gearbeitet.

Die Baustelle, auf der über einen langen Zeitraum immer nur sporadisch Arbeiter tätig waren, lebt. Und das ist weithin zu sehen, stehen doch zwei spezielle Autokrane auf der Baustelle. Deren Stützen ruhen auf soliden Stahlplatten. Am Donnerstagmorgen trafen dann auch die ersten vier Fertigteile ein, die sogenannten Brückenträger. Und die schwebten dann, von den Kränen angehoben und über den Brückenpfeilern wieder abgelassen, sozusagen vom Himmel herab auf die Baustelle.

„Es ist alles im Plan“, betonten dann auch Kurdirektor Sven Dell und der Technische Leiter der Kurverwaltung, Volker Muck, beim Baustellenbesuch. Wer glaubt, dass die vier vorbereiteten Fertigteile jetzt „ganz einfach“ montiert werden können, irrt. „Die Brücke ist 90 Meter lang, insgesamt haben wir drei Zentimeter Spiel“, verdeutlichte Muck. Das erklärt auch, warum die Sanierung und der Neuaufbau der Brückenpfeiler nicht im Schnellverfahren erledigt werden konnte. „Da muss alles passen!“ Und so sind am Donnerstag die Männer vom Bau beständig am Messen und Überprüfen – Zollstock und Wasserwaage sind wichtige Werkzeuge. Und auch ein auf einem Stativ stehendes Laser-Messgerät steht bereit. Neben den Brückenträgern müssen auch noch die Zugänge angebaut werden, „es ist also noch viel zu tun“, weiß Muck.

Die vier Brückenträger – allesamt Holzkonstruktionen – wiegen rund 120 Tonnen. Auf ihnen wird der Gehbelag und das Geländer montiert; dazu kommen die genanten Brückenzugänge. „Wir haben eine Firma aus Schwäbisch-Hall, die auf Holzbrücken spezialisiert ist“, sagt der Kurdirektor. „Auch bei der Ausschreibung haben wir auf Regionalität geachtet“, sagt Dell.

Die Kurverwaltungsvertreter sind „sehr zufrieden“ mit dem bisherigen Bauverlauf. „Da geht alles Hand in Hand, die beteiligten Firmen arbeiten gut zusammen, es gab und gibt keine Probleme“, betont der Kurdirektor.

Bevor die für Anfang nächste Woche geplante Montage des Gehbelags und danach des Geländers beginnt, wird die gegenwärtig noch provisorisch angebrachte Fernwärmeleitung neu verlegt. Diese verläuft künftig innerhalb der Brückenträger in einer extra dafür eingearbeiteten Aussparung. Auch die Stromversorgung für die LED-Beleuchtung in den Handläufen wird neu verlegt. Die neue Brücke wird ein Hingucker!“, sind sich Dell und Muck einig. Das bedeutet auch, „dass der Rückbau der bisherigen Versorgungsleitungen wie auch der ganzen Baustelle noch viel Arbeit mit sich bringt“. Aber: „Wir liegen bei den Kisten und bei der Bauzeit voll im Plan“, betont der Technische Leiter. Angekündigt wurde die Fertigstellung und Freigabe der neuen Brücke von der Kurverwaltung für das Frühjahr. Noch ist Winter: Somit haben alle Beteiligten noch etwas Zeit. Zeit, die in der Tat gebraucht wird.

