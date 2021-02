„Die Gesellschaft vor Ort mitnehmen“

Bad Mergentheim.Mit einem Positionspapier, das in dieser Woche im Vorfeld zur Gemeinderatssitzung an diesem Donnerstag an Oberbürgermeister Udo Glatthaar sowie an die Bad Mergentheimer Stadtverwaltung und die Fraktionsvorsitzenden des Gemeinderates geschickt wurde, wollen die AK-Akteure dieser Forderung Nachdruck verleihen. Bereits Ende Oktober 2020 wollte der AK auf einer geplanten und angekündigten

...