Die Familie und zahlreiche Ehrenämter prägten ihr Leben

Bad Mergentheim.Als das Ehepaar Helga und Roland Demel am 26. August 1960 vor den Traualtar trat, war nicht zu ahnen, welch lange, gemeinsame Zeit dem Brautpaar vergönnt sein würde.

Helga Demel, geborene Frank, wurde 1939 in der Bad Mergentheimer Traditionsbrauerei Klotzbücher, in der ihr Vater als Braumeister arbeitete, geboren. Nach dem Besuch der Höheren Handelsschule in Tauberbischofsheim und dem Ablegen der Mittleren Reife wurde sie 1955 von der Firma Patzner als Kaufmännische Angestellte übernommen und in der Buchhaltung und im Mahnwesen eingesetzt. Nachdem sie jahrzehntelang ihre Mutter gepflegt und ihre drei Kinder großgezogen hatte, war sie von 1983 bis 2008 als Schulsekretärin an der Lorenz-Fries-Schule in der Au tätig.

Noch heute schwärmt sie von dieser arbeitsreichen aber auch höchst interessanten und vielseitigen Tätigkeit, an der sie vor allem der Umgang mit den Kindern und das freundschaftliche und vertrauensvolle Verhältnis zu ihren Kollegen und Vorgesetzten schätzte.

Dramatischer verlief die Kindheit von Roland Demel, der 1935 im nordmährischen Botenwald das Licht der Welt erblickte. Als Roland zehn Jahre alt war, wurde die Familie aus dem Sudetenland vertrieben. Der Vater war vermisst und die Mutter wurde mit ihren fünf Kindern ein Jahr lang in Nordböhmen von Partisanen festgehalten. Nach der Ausweisung 1946 fand die Familie in Stuppach eine neue Heimat. 1949 begann Roland Demel eine Bauschlosserlehre bei der Firma Wannemacher und wechselte nach der Gesellenprüfung zur Firma Patzner bei der er bis 1963 in der Versuchsabteilung beschäftigt war und hohes Ansehen auch als Jugendvertreter und Mitglied des Personalrats genoss.

Als ihm die Stoffwechselklinik der LVA Württemberg in Bad Mergentheim eine Stelle als Kesselwärter anbot, griff er zu und hielt als begnadeter Handwerker „den Kessel 33 Jahre am dampfen“.

Die ersten zarten Freundschaftsbanden der Jubilare wurden 1956 anlässlich eines Betriebsfestes der Firma Patzner geschlossen. Ein Jahr später feierte man Verlobung und am 26. August 1960 folgte die Heirat in der Bad Mergentheimer Schlosskirche.

Drei Kinder

Bereits ein Jahr zuvor hatten beide, unter großen Kraftanstrengungen und mit tatkräftiger Unterstützung vieler Freunde und der Kreisbau, ihr Haus im Finkenweg gebaut. Groß war die Freude als 1962 Tochter Michaela und 1967 die Zwillingssöhne Roland und Matthias geboren wurden. Heute kann sich das Jubiläumspaar über sechs Enkel, vier Mädchen und zwei Jungen, freuen.

Einen äußerst wichtigen Part im Leben der Familie Demel nahmen die Ehrenämter ein.

So war Roland Demel fast 26 Jahre Mitglied der SPD-Fraktion im Bad Mergentheimer Gemeinderat, in die er erstmals 1978 für ein ausscheidendes Mitglied nachrückte und bis zum 31. August 2004 dort auch verblieb. Im Bau- und Umlegungsausschuss, im Einschätzungsausschuss für die Kurförderabgabe sowie im Aufsichtsrat der Erholungs- und Freizeitpark Bad Mergentheim GmbH („Solymar“) war sein Sachverstand stets gefragt.

Seine zweite große Leidenschaft galt der Blasmusik. Folgerichtig trat er 1953 in die Stadtkapelle Bad Mergentheim ein und übernahm nur wenig später eine Führungsrolle, die Jahrzehnte andauern sollte. Später kamen die „Grünen“ vom Historischen Schützencorps und die so genannten „Alten Kameraden“ mit ihrer „alten Musik“ dazu. Neben all diesen Aufgaben engagierte sich Roland Demel auch lange Jahre bei der Arbeiterwohlfahrt. Ob seiner überaus großen Verdienste für die Stadt Bad Mergentheim erhielt Roland Demel am 3. Dezember 2000 die Bürgermedaille in Silber.

Nicht minder eindrucksvoll stellt sich das ehrenamtliche Engagement seiner Ehefrau Helga dar. So leitet sie als Vorsitzende des AWO-Ortsvereins Bad Mergentheim über 40 Jahre dessen Geschicke. Darüber hinaus arbeitete sie 15 Jahre im Vorstand des AWO-Kreisverbands Main-Tauber mit. Eine Herzensangelegenheit war ihr auch der regelmäßige Besuch der Bad Mergentheimer Altersheime, in denen sie die Bewohner mit ihrer Leidenschaft, dem Vorlesen, jede Woche neu erfreute. Nicht zuletzt hielt sie ihrem Mann Roland den Rücken frei, damit auch dieser seine zahlreichen Ehrenämter ausüben konnte.

Interessiert an der Stadtpolitik

Heute leben die Jubilare immer noch in ihrem Haus im Finkenweg und erfreuen sich an den Besuchen ihrer Kinder und Enkel. Daneben genießen sie die Zeit mit Lesen und Musik hören. Auch die Welt- und Kommunalpolitik wird mit großem Interesse verfolgt.

Seitens der Stadt Bad Mergentheim überbrachte Oberbürgermeister Udo Glatthaar einen Geschenkkorb sowie die Glückwünsche von Ministerpräsident Winfried Kretschmann. Die Fränkische Nachrichten/Tauber-Zeitung schließen sich diesen Wünschen gerne an und hoffen, dass dem Jubelpaar noch viele glückliche Jahre beschieden sein mögen. foh

