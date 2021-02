Die Einsatzbereitschaft stets erhalten

Auch im coronageprägten Jahr 2020 musste die Freiwillige Feuerwehr stets einsatzbereit sein. Das ging aus den Jahresberichten bei der Jahreshauptversammlung der Abteilung Edelfingen hervor.

Edelfingen. Auch der Ablauf der Versammlung am Samstagabend war durch die Auflagen der Covid-19-Pandemie geprägt. So wurden die turnusmäßig anstehenden Abteilungswahlen in zeitlich versetzten Kleingruppen unter Einhaltung der Abstands- und Hygienebestimmungen im ausgeräumten Magazin durch den Wahlausschuss mit dem stellvertretenden Stadtkommandant Karl-Heinz Barth, Ortsvorsteher Detlef Heidloff, Ewald Lutz und Elmar Rupp schriftlich durchgeführt. Das Ergebnis: Martin Wolpert ( Abteilungskommandant), Alexander Walter (stellvertretender Abteilungskommandant), Corinna Dörr (Schriftführerin), Marina Ullenbruch (Kassiererin), Frank Kroh, Steffen Model, Jens Reichert, Christian Reichert, und Stefan Ulshöfer (Ausschussmitglieder).

Zehn Einsätze

Die Jahresberichte des Abteilungskommandanten, des Schriftführers und des Jugendgruppenleiters lagen schriftlich auf. Darin berichtete Abteilungskommandant Martin Wolpert, dass die Edelfinger Wehr im letzten Jahr zu zehn Einsätzen mit insgesamt 165 Einsatzstunden gerufen wurde. Gemeinsame Übungen konnten nur am Anfang des Jahres durchgeführt werden. Danach wurde nur noch in Kleingruppen geübt. Insgesamt kamen 193 Übungsstunden zusammen. Am Online-Unterricht zur Truppführer-Ausbildung haben 2 weibliche Fw-Mitglieder teilgenommen. Der praktische Teil hierzu muss noch absolviert werden. Die Lkw-Führerscheinausbildung hat Christian Reiser mit Erfolg abgeschlossen. Außerdem listete er die Personalstärke mit vier aktiven Feuerwehr-Frauen, 17 aktiven -Männern, 17 Jugendfeuerwehrmitgliedern und 17 Alterskameraden auf. Er dankte für ihre stete Einsatzbereitschaft und besonders seinem stellvertretenden Kommandanten Steffen Model, der aus persönlichen Gründen von diesem Amt zurücktritt, für seine Unterstützung ebenso dem ebenfalls zurücktretenden langjährigen Schriftführer Elmar Rupp für seine ausführlichen und gewissenhafte Berichte. Die Gruppenführer Steffen Ulshöfer, Alexander Walter und Jens Reichert lobte Wolpert für die erfolgreiche Durchführung der feuerwehrtechnischen Ausbildung. Dankesworte richtete er auch an die Leiter der Feuerwehr Bad Mergentheim Geyer und Rudolph für ihr „offenes Ohr“ und dem Ortschaftsrat und Ortsvorsteher für die gute Zusammenarbeit.

Aus dem Bericht des Schriftführers Elmar Rupp ging hervor, dass mit dem traditionellen Schlachtfest Anfang Februar nur eine gesellige Veranstaltung durchgeführt werden konnte. Ein Tagesausflug Mitte Februar zur Berufsfeuerwehr in Heilbronn brachte 31 der Edelfinger Floriansjünger in die dortige Feuerwache und die integrierte Rettungsleitstelle. Für den Rest des Jahres mussten alle kameradschaftlichen Veranstaltungen entfallen.

Ähnliche Beschränkungen gab es bei der Jugendfeuerwehr. So konnte Jugendgruppenleiter Matthias Rupp nur von fünf Übungsabenden mit feuerwehrtechnischer Ausbildung berichten. Darüber hinaus haben die acht Mädchen und neun Jungen noch eine Fackelwanderung und eine Sammlung der Weihnachtsbäume Anfang letzten Jahres durchführen können. Eine Sammelaktion von Mostobst brachte vier Tonnen Äpfel zusammen, deren Erlös für die Jugendarbeit verwendet wird. Wegen der coronabedingten Einschränkungen kamen 2020 so nur etwa 30 Prozent der üblichen Aktivitäten zusammen. Der stellvertretende Stadtkommandant Karl-Heinz Barth hob hervor, dass die Edelfinger Abteilung wichtiges Kernstück der Bad Mergentheimer Feuerwehr sei. Er dankte den ausscheidenden stellvertretenden Abteilungskommandant Steffen Model und den anderen ausscheidenden Ausschussmitgliedern für ihre langjährige ehrenamtliche Arbeit. Der neu gewählten Abteilungsführung wünschte er viel Erfolg während ihrer anstehenden fünfjährigen Amtszeit.

Dem Dank und den Glückwünschen schloss sich auch Ortsvorsteher Detlef Heidloff an und hob dabei die über 15-jährige Schriftführertätigkeit von Elmar Rupp hervor. Außerdem freue er sich darüber, dass die Edelfinger Abteilung dank ihrer Jugendarbeit keine Nachwuchssorgen plage. WM

