Die Apotheke der Wildpflanzen

Bad Mergentheim.Dr. Markus Strauß ist Geograf, Geologe, Biologe, bekannter Wildpflanzen- und Baumexperte, Buchautor, Berater und Hochschuldozent. Er kommt am Dienstag, 10. März, zu einem Vortrag in die Buchhandlung Moritz und Lux. An diesem Abend stellt er sein neues Buch „Die Wildpflanzen-Apotheke” vor.

Essbare Wildpflanzen sind die Superfoods vor der Tür. Sie stecken voller Vitalstoffe, egal, ob man sie als pikantes Giersch-Bruschetta, gesunde Weißdorn-Herz-Kekse, vitalen Sanddorn-Smoothie, würziges Wildkräuter-Löwenzahn-Pesto, Hagebutten-Ketchup oder heilsamen Malven-Wohlfühltee genießt – sie bedeuten immer ein Plus an Lebensqualität.

Der Wildpflanzen-Experte und Bestsellerautor Markus Strauß stellt ein neues Praxisbuch vor. In der „Wildpflanzen-Apotheke“ nennt er alle wichtigen Sammelstellen für die gängigen Wildpflanzen, die auf Feld, Wiese, Seeufer und im Gebüsch zu finden sind. Bei der Auswahl des Wildgemüses achtet er insbesondere auf dessen größten Nutzen für den Menschen, kurze Anfahrtswege und regionale Fundorte.

In erprobter Art gibt Dr. Strauß zu den insgesamt 28 Pflanzen Informationen, woran man sie erkennt, wie sie wirken und wann man sie sammelt. Zudem liefert er über 60 praktische, gesunde und schnelle Heilrezepte aus Wildpflanzen inklusive Foodfotos. Auch Hinweise zur Verwechslungsgefahr, Erntekalender und andere persönliche Tipps des Waldkenners sind mit dabei.

Dieser Pflanzenführer bietet obendrein Anleitungen zum Selbstanbau nach den von Markus Strauß erstmalig entwickelten Methoden zum Gärtnern mit Wildpflanzen für Selbstversorger. Hier kann jeder von uns aktiv werden: Im eigenen Garten, auf dem Balkon oder der Terrasse.

Die Veranstaltung in Kooperation mit der Naturschutzgruppe beginnt um 19.30 Uhr bei Moritz und Lux in Bad Mergentheim. Eintrittskarten gibt es im Vorverkauf und an der Abendkasse in der Buchhandlung.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 24.02.2020