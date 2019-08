„Die 1935/36 erbaute Wandelhalle bedarf einer Sanierung“

Bad Mergentheim.„Der Gesundheitstourismus spielt landes- aber auch bundesweit eine maßgebliche Rolle und stellt einen wichtigen Wirtschaftsfaktor dar. Die Heilbäder und Kurorte in Baden-Württemberg zählen zu den wichtigsten Standbeinen des Tourismus und stehen wie keine anderen Orte für Qualitätsmerkmale wie die staatlich anerkannten Heilmittel, die es zu schützen, zu erhalten und wertzuschätzen gilt“, teilt Professor Dr. Wolfgang Reinhart (MdL) und Vorsitzender des Bad Mergentheimer Kurverwaltungsrats in einer Pressemitteilung mit. Er äußert sich zur Situation der Kurverwaltung und Plänen.

Bad Mergentheim mit seiner ausgeprägten Kurinfrastruktur sei gut aufgestellt, so Reinhart: „Wir werden alles daran setzen, dass Bad Mergentheim seine Stellung behält und auch weiter ausbaut.“

Eine Motiv- und Zielgruppenanalyse habe unter anderem verdeutlicht, dass alle Altersgruppen hohes Interesse an einem Aufenthalt in Heilbädern und Kurorten zeigen und vor allem die Themen Erholung, Natur und Gesundheit suchen. Diese Voraussetzungen könne Bad Mergentheim in besonderem Maße erfüllen. Mit seiner Lage im Lieblichen Taubertal sowie seiner Angebotsvielfalt – hier besonders zu erwähnen der attraktive Kurpark mit dem Gradierpavillon und den Themengärten – könne dem Gast das passende Ambiente geboten werden.

„Dieses Jahr wurden neue Musikvarianten für die Wasserspiele programmiert, von Antonin Dvorak über Elton John bis Jennifer Rush. Im Japangarten wurde der Wasserlauf farbig illuminiert und verleiht diesem am Abend eine ganz besondere Atmosphäre“, so Reinhart.

„Unterschiedlichste Maßnahmen wurden seitens des Verwaltungsrates der Kurverwaltung auf den Weg gebracht mit dem Ziel der nachhaltigen Attraktivitätssteigerung des Kurstandortes Bad Mergentheim. Als für den Gast wahrzunehmende Aufwertung im Kurpark wurde nach der Sanierung der Fassade des Haus des Gastes 2013 im Jahr 2017 die Renovierung der Innenräume abgeschlossen. Es ist der Kurverwaltung gelungen, alle Räume adäquat zu vermieten“, erklärt Reinhart.

Im Erdgeschoss befindet sich jetzt der Gäste-Service der Kurverwaltung, eine Lese-Lounge für die Kurgäste, je ein Raum für die katholische Kur- und Rehaklinikseelsorge und die Kur- und Gesundheitsberatung sowie zwei mit moderner Technik ausgestattete Sitzungsräume (Studio I und II). Im ersten Obergeschoss wurden die Räume für die im Herbst 2018 in Betrieb gegangene „Blaue Quelle – Blu Room“ eingerichtet sowie je ein Raum für die evangelische Kur- und Rehaklinikseelsorge und eine Psychotherapiepraxis (vermietet an Dr. Graf) sowie ein weiterer Praxisraum, der an die „Praxis im Kurpark“ vermietet wurde. Im zweiten Obergeschoss wurden Praxisräume eingerichtet und an die „Praxis im Kurpark“ (Prof. Remmel und Dr. Remmel-Richarz) vermietet.

Zu einem gut frequentierten Highlight im Kurpark habe sich der Gradierpavillon entwickelt, der vor drei Jahren errichtet wurde.

Reinhart weiter: „Die Wandelhalle – erbaut 1935/36 – bedarf einer Sanierung.“ Ein Konzept zur notwendigen Betonsanierung und der ganzjährigen Nutzbarkeit der Wandelhalle unter Berücksichtigung der Belange des Denkmalschutzes sei erarbeitet worden.

„Eine große Herausforderung stellte die notwendig gewordene Erneuerung der Tauberbrücke für alle Beteiligten dar. Aus statischen Gründen ist diese notwendig geworden. Mit den Bauarbeiten wurde bereits begonnen. So wird zurzeit die erforderliche Baustraße, eine Zufahrtsstraße für Baufahrzeuge, von der Wolfgangsbrücke bis zur Tauberbrücke hergestellt. Auf den alten Brückenpfeilern wird eine elegant aussehende Holzbrücke errichtet. Die Nutzung der Brücke für Fußgänger ist für Anfang 2020 geplant. Voraussichtlich bis Ende 2020 wird es dauern, bis alle Restarbeiten ausgeführt sind“, teilt der Vorsitzende des Kurverwaltungsrats mit.

Professor Reinhart und das Verwaltungsratsgremium stellten nach eigener Aussage fest, dass es für Tagungen sowie für Veranstaltungen der Kurverwaltung belebend wäre, wenn mehr Parkplätze zur Verfügung stünden. Daraufhin wurde ein Konzept erarbeitet, das – je nach Ausbaustufe – bis zu 260 Parkplätze vorsieht. Es muss nun geprüft werden, wie dies umgesetzt werden kann.

Steigende Gästezahlen würden die Bemühungen der Kurverwaltung bestätigen, dem Gast ein ansprechendes Wohlfühlambiente zu bieten.

So stieg 2018 die Zahl der Ankünfte auf zirka 150 000, ein Zuwachs im Vergleich zu 2017 um nahezu fünf Prozent. Erfreulich sei hierbei, dass der Anteil an Privatgästen um rund 13 Prozent gestiegen ist. An Übernachtungen konnten im vergangenen Jahr etwa 715 000 verzeichnet werden.

Die Zufriedenheit des Gastes sei stets oberstes Ziel der Kurverwaltung, erklärt der Verwaltungsratsvorsitzende. Auch die Vielzahl an attraktiven Veranstaltungen diene dazu, dass sich Gäste in Bad Mergentheim wohlfühlen.

Erfreut ist Professor Reinhart, dass Bad Mergentheim seit vielen Jahrzehnten in der bundesweiten Kur- und Heilbäderszene über einen sehr guten Ruf verfügt. Dies wurde erneut durch eine Auszeichnung des Magazins „Focus“ bestätigt, in dem Bad Mergentheim wieder zu Deutschlands Top-Kurorten zählt. Gemeinsam mit den Gesellschaftern der Kurverwaltung – Stadt, Main-Tauber-Kreis und Land Baden-Württemberg – will sich Prof. Reinhart auch in Zukunft für eine positive Entwicklung des Kurbetriebs einsetzen, heißt es abschließend. kv

© Fränkische Nachrichten, Montag, 19.08.2019