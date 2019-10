Diabetes Zentrum ist erneut vorne platziert

Bad Mergentheim.„Focus Gesundheit“ hat in der „Klinikliste 2020“ Deutschlands beste Krankenhäuser und Fachkliniken gelistet. Dem Diabetes Zentrum Mergentheim wird erneut eine hervorragende Behandlungsqualität und hohes Ansehen bei Patienten sowie Haus- und Fachärzten bescheinigt.

„Wir verstehen die Platzierung als Anerkennung für die hervorragende Arbeit unserer Kollegen“, freut sich Geschäftsführer Diplom-Ökonom Thomas Böer. Ein Lob, das ankommt. Gerade in Zeiten schwieriger Bedingungen, ausgelöst durch Fachkräftemangel und knappen finanziellen Ressourcen in der Krankenhauslandschaft zeigt sich das Diabetes Zentrum Mergentheim gut aufgestellt. „Wir genießen seit Jahren eine sehr gute Weiterempfehlungsrate sowie eine überdurchschnittlich hohe Patientenzufriedenheit. Auf die erneute Listung sind wir sehr stolz“, so Böer. In seiner Klinikliste empfiehlt „Focus“ Deutschlands beste Krankenhäuser und Fachkliniken. Das unabhängige Rechercheinstitut MINQ wertet hierbei die Ergebnisse von Interviews von Haus- und Fachärzten sowie Chefärzten. Weiterhin fließen die Informationen aus Klinik- und Patientenbefragungen sowie die Auswertung von Qualitätsberichten in das Ranking ein. Ausruhen möchten sich die Mitarbeiter vom Diabetes Zentrum auf diesem Ergebnis aber nicht. „Unabhängig von Rankings und Empfehlungen sind wir immer engagiert, uns stetig zu verbessern und unseren Patienten ein kompetenter Behandlungspartner zu sein“, so die Aussage der Verantwortlichen. pm

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 17.10.2019