Deutschen Meister im Rathaus empfangen

Bad Mergentheim.Deutschen Meister empfangen: Bad Mergentheims Oberbürgermeister Udo Glatthaar hat Markus Münig zu dessen Titel des Deutschen Meisters im KK-Liegendkampf Junioren II gratuliert. Anlässlich dieses herausragenden Erfolges hatte der OB den Sportler samt Trainern, Verbands-Repräsentanten und Familie zu einem kleinen Empfang ins Neue Rathaus eingeladen. „Deine Heimatstadt hat damit ein weiteres sportliches Aushängeschild in höchsten Leistungsklassen“, freute sich Udo Glatthaar. Markus Münig zeige vorbildlich, was man mit Zielstrebigkeit und Freude am Sport bereits in jungen Jahren erreichen könne. stv/Bild: Stadt Bad Mergentheim

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 13.09.2019