Althausen stand Kopf, denn der Wilde Westen hatte den Ort im Griff: Harte Cowboys, heiße Bargirls und schleichende Indianer belagerten den Saloon in der geschmückten Turn- und Festhalle.

Althausen. Viele Bleichgesichter waren tagelang auf die Jagd gegangen, damit sich ihre Stammesbrüder beim Althäuser Lumpenball rundum wohlfühlen konnten.

Pünktlich um 19.31 Uhr stürmte eine kleine, wilde Schar auf die Bühne und vollführte ihren „Indianertanz“ unter Leitung von Alena und Theresa. Mit lautem Kriegsgeheul eroberte gleich darauf der Stamm von Tabea und Loreen die Bühne und nahm sie voll in Beschlag. Erst als die beiden Häuptlinge Saskia und Dave auf die Bühne marschierten, hatte das wilde Treiben kurz ein Ende. Die beiden Häuptlinge riefen sogleich Sheriff Oli herbei, um mit ihm Verhandlungen über den neuen Orden zu führen. Zur Besiegelung des erfolgreichen Abschlusses holte sich der Sheriff Verstärkung durch Elferrat und Prinzenpaar.

Prinz Manuel und seine Prinzessin Tabea vom Stamme der Vollblutnarren steckten gemeinsam die Friedenspfeife an und eröffneten damit ganz offiziell das wilde Treiben in Althausen. Im neuen Outfit begeisterten die Tänzerinnen der Althäuser Prinzengarde die Narren im Fort. Feldmarschall Loreen führte die Truppe erfolgreich an. Selbst die Cowboys im Saloon traten auf die staubige Straße und säumten den Weg für die Mädels beim Ein- und Auszugsmarsch. Dann übernahmen die stammesältesten Squaws, alias die „Althäuser Stöpferle“, die Bühne. Mit viel Erfahrung steuerten sie die Sangeskraft der Cowboys und Indianer in Richtung des explosiven Pulverfasses.

Die Bandidos der Feuerwehr sind, angetrieben vom Druck der Ladys, immer schnell vor Ort, um alle Brände zu löschen. So waren sie natürlich auch im Saloon sofort zur Stelle als es hieß: „Feuerwasser marsch!“

Nach so viel Wasser lag es nahe, dass die Powergirls aus Dainbach den Althäuser Cowboys mit ihrem „Regentanz“ und heißen Rhythmen richtig einheizten. Bewegung, das wussten schon die Indianer, hat absolute Priorität. Nur am Feuer sitzen schadet nämlich dem Rücken.

Feuer und Flamme waren die Cowboys und Indianer, als die Medizinmänner Angie, Steffi und Linda ihre wilden Stuten auf die Bühne schickten. Vollblütig und rassig, wie halt die Wildtigers so sind, galoppierten sie kreuz und quer über die Prärie und steckten alle Anwesenden an, so dass es kaum noch jemand im Sattel hielt.

Die ausgelassene Stimmung nutzte DJ Max, um alle mit großem Kriegsgeheul auf die Tanzfläche zu locken. Das Kriegsbeil war ein für alle Mal begraben. Cowboys und Indianer feierten gemeinsam die ganze Nacht und tanzten fröhlich um den dekorierten Marterpfahl. bg

