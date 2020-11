Der Tod ist nur „Durchgang zum Leben“

Kahle Äste, Allerseelen, Volkstrauertag, Totensonntag, Corona. Novemberblues macht sich breit. Es gibt aber auch Hoffnung in dieser schwermütigen Zeit.

Bad Mergentheim. Graue Nebelschwaden. Weniger Licht und Wärme als in den vorherigen Monaten. Fallende Blätter. Kahle Äste. Dazu noch Corona. Kaum Kontakte. Geschlossene Lokale. Besorgniserregende Infektionszahlen. Infizierte auf Intensivstationen, nicht alle überleben. Und dann noch Totengedenken an Gedenk- und Feiertagen. Allerheiligen, Allerseelen, Volkstrauertag und Totensonntag. Der November ist ein trüber Monat, in dem sich Endzeitstimmung breit macht. Die Stimmung ist auf einem Tiefpunkt. Und vor den Menschen liegt noch der lange Winter.

Gibt es da Hoffnung? Es gibt immer Hoffnung. Auf den Winter folgt der viel versprechende Frühling mit „Veilchen träumen schon“, wie der Dichter Eduard Mörike uns mit auf den Weg gibt. Und im Glauben liegt die Kraft, Grenzen des Todes zu überwinden. Dafür gibt es viele Beispiele.

In der Bad Mergentheimer Marienkirche befindet sich in einer eher düsteren Ecke ein besonderer Altar, der so genannte Maria-Tod-Altar. Er zeigt Maria mit halb geöffneten Augen auf einem Bett liegen. Ihr helles Gesicht mit Kissen erhöht, ihr Haar von einem Schleier und ihr Körper von goldenem Stoff bedeckt. Die elf Apostel (Judas fehlt, er soll sich selbst gerichtet haben) umringen sie mit ergriffenen, besorgten Blicken. Sie beten und singen. Einer hält ihre Hand, ein anderer hat ein Buch geöffnet und liest: „Surge propera amica mea“ („Steh auf meine Freundin“, ein Zitat aus dem Hohenlied Salomos, Kapitel 2, Vers 10). Unter einem kleinen Nachttischchen, auf dem ein Gebetbuch liegt, stehen wohlgeordnet nebeneinander die Pantoffeln der Sterbenden und daneben hat sich ein ängstliches Hündchen versteckt.

Für Carlheinz Gräter („Bad Mergentheim, Porträt einer Stadt“) ist dieses Schnitzwerk, das der Schule Tilmann Riemenschneiders zugeordnet wird, „kein melodramatisches Bravourstück später Gotik, sondern eine ganz bürgerlich schlichte Sterbeszene“. Und in dem Kirchenführer der Marienkirche heißt es: Besonders eindrucksvoll sei das Gesicht Mariens und des hl. Johannes. Die liebevolle Darstellung sei eine Katechese, eine Belehrung für den Alltag. Das Skulpturenbild zeige alles, was ein Christ zum würdigen Sterben brauche: eine Gemeinschaft, das Halten der Hand, fürbittendes Gebet und Gesang der Psalmen, die Wegzehrung, geweihtes Wasser, Kerzen und die Salbung mit Chrisam, einem wohlriechenden Salböl.

Nach einer Legende soll sich Marias Leib nach ihrem Tod in ein Blumenmeer verwandelt haben, erklärt die Gemeindereferentin Sr. M. Katharina Küster vom Münsterpfarramt St. Johannes. Nach dieser uralten Erzählung hätten die Apostel, nachdem Maria gestorben war, ein Grab erworben und die Tote, bekleidet mit einem Hochzeitskleid, in das Grab gelegt. Die Apostel seien sehr traurig über den Tod Mariens gewesen, denn Maria sei ihnen doch wie eine Mutter vorgekommen.

Als die Apostel nach drei Tagen zum Grab gekommen seien, um Maria zu salben, wie es nach jüdischem Brauch üblich war, seien in dem Grab nur noch Blumen gelegen, Blumen, die kein Mensch zuvor gesehen habe. Und diese Blumen hätten einen himmlischen Duft verbreitet. Der Leichnam Mariens sei verschwunden und nie mehr gesehen worden.

Legende

Diese Legende sei auch der eigentliche Grund, warum vielerorts am Hochfest der Aufnahme Mariens in den Himmel (15. August) Blumen und auch Kräuterbüschel in die Kirche mitgebracht und gesegnet werden, so die Gemeindereferentin.

Für Sr. Katharina Küster ist das Fest der Aufnahme Mariens in den Himmel wichtiger als die Darstellung des „Mariatodaltars“, dessen 500-Jahr-Jubiläum im letzten Jahr stattfand und der möglicherweise für das Maria-Himmelfahrt-Fest geschaffen worden sei. Dieses Fest beschreibt für sie „das Ziel unseres Lebens. Wie so oft im Glauben, feiern wir in Maria, was letztlich für uns alle gilt: Dass wir am Ende unseres Lebens als ganze Person von Gott auf- und angenommen werden. Unser Tod ist Durchgang zum Leben“, so die Gemeindereferentin, die noch auf die über der Sterbeszene Mariens dargestellte Krönung der Gottesmutter deutet. Dies sei „sozusagen der nächste Schritt in der neuen Wirklichkeit des Himmels“. Der Gedenktag Maria Königin ist am 22. August, eine Woche nach dem Fest der Aufnahme Mariens in den Himmel.

Nicht der Tod ist für Sr. Katharina Küster das Endgültige, sondern die „Ewigkeit. Wir werden aufgenommen in den Himmel, in das Leben der Dreifaltigkeit selber. Was für Maria gilt, ist immer ein Bild für uns Christen, für uns alle“, sagt sie und bringt damit Licht in den düsteren November und seine düsteren Aussichten.

