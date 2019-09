Der „Schöpfung“ kreativ auf der Spur

Markelsheim.„Treffpunkt Gott“ ist eine Möglichkeit, auf neue Weise über Gott und Fragen des Glaubens ins Gespräch zu kommen und neue Zugänge zu ermöglichen. Generationsübergreifend soll versucht werden, den Kostbarkeiten des Glaubens auf die Spur zu kommen. Treffpunkt Gott ist ein Angebot an alle, die nach Gott fragen, die mit anderen dazu ins Gespräch kommen möchten. Dieses Angebot ist in den vorausgegangenen Treffpunkten gut angenommen worden und wird daher fortgesetzt.

Der nächste Treffpunkt Gott steht unter dem Thema:„Schöpfung – und es war sehr gut?“ und findet diesmal in Markelsheim am Samstag, 21. September, von 9.30 bis zirka 14 Uhr statt. Beginn ist im Pfarrsaal unter der Kirche, der Zugang ist links vom Kirchturm. Inhaltlich steht dieses Mal das Thema „Schöpfung“ im Mittelpunkt. Der Ablauf von Treffpunkt Gott sieht folgendermaßen aus: Zum Warmwerden gibt es ab 9.30 Uhr einen Stehkaffee. Um 10 Uhr erfolgt der Start mit einem Impuls, der in das Thema einführt. Anschließend gibt es unterschiedliche Möglichkeiten der Vertiefung: Gesprächsrunden, kreative Aktionen, meditative Zugänge. Jeder entscheidet sich für einen Workshop oder bleibt zum Plaudern im Bistro. Für Kinder wird eine Kinderbetreuung angeboten.

Nach einem Mitbring-Imbiss werden die Eindrücke in einer Abschlussrunde gesammelt und gemeinsam Gottesdienst gefeiert. Eine Anmeldung ist bis zum Mittwoch, 18. September, erforderlich. Kurzentschlossene dürfen auch spontan kommen.

Nähere Informationen kann man dem Extra-Flyer entnehmen oder man kann sich an Schwester Katharina unter SrKatharina@st-johannes-mgh.drs.de., wenden.

